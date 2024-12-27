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≡ Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50820
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
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Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15857
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:29
#15
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Ох как им повезло. Наверно очень трудно на душе осознавать что ты выжил а половина пассажиров погибла. А пилоты походу первые увидели смерть своими глазами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17351
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:42
#16
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Цитата:
maxsaf:
А кто конкретно придумал птиц и газовый баллон? Про птиц впервые стало известно со слов пилота, из переговоров с диспетчером

А кто слова пилота начал а СМИ распихмаать когда в то же время уже появились кадры обшивки самолёта?
Российские СМИ
Цитата:
maxsaf:
А про взрыв баллона - ваши жигиттер отрапортовали.

Это версия
Как версия с ракетой
Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?Цитата:
ОГПУ:
Похоже все идёт к концу, налицо явный паралич у соседей

У России до 22 года все шло жидко но хотябы шло
Сейчас прям потоком последние три года валятся на нее беды
Не надо было начинать войну
Россия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемы
Люди тоже скоро устанут от такого
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25796
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:57
#17
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Цитата:
abaika95:
Это версия Как версия с ракетой Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?

Зато у тебя никаких версий. У тебя уже окончательный вывод. Тебе же лично все отчитались ещё до начала расследования, и ты теперь тут пальцы гнешь.
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