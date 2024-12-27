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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 39 из 39«1...373839
Ответить Новый топик
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1159
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 20:44
#571
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Цитата:
maxsaf:

Быть может вас заинтересует. На том канале, видео с которого я вам предлагал к просмотру, появился ролик с частным мнением пилота по поводу авиакатастрофы возле Актау.
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 21:17
#572
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Цитата:
maxsaf:
Это не вами написано. Это написано кем-то


Загрузил в ИИ несколько постов Карачун: и попросил Определить, написаны ли приведенные тексты одним человеком.





Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что все три текста, **скорее всего**, написаны разными людьми.
Каждый текст обладает уникальными стилистическими и лексическими особенностями, что свидетельствует о разных авторах.

Однако, следует отметить, что этот анализ носит качественный характер и не является окончательным доказательством.
Для более точного определения авторства необходимо использовать специализированные инструменты и методы машинного обучения.

(делал домашку по ИИ)

[Исправлено: simkst, 27.12.2024 - 22:18]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 21:49
#573
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Цитата:
simkst:

О, сколько нам ошибок трудных готовит
Просвещения дух!
Евгений,парадоксов друг!
А можно попросить Вас мои тексты проверить, вдруг и у меня расторжение личности!
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 22:00
#574
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Цитата:
saba:


да легко
завтра выложу утром
Карачун: оценивал /проверял ИИ от гугла

Вас исследует OpenAI
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1159
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 23:01
#575
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Цитата:
simkst:
делал домашку по ИИ

вы учитесь где-то что ли? если да, то каковы конечные целевые навыки такого обучения?
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:03
#576
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Цитата:
Карачун:
целевые навыки такого обучения


Приходит понимание , что пенсия это социальная изоляция
Сообщества в офлайне типа = кому близко к 70 или Альцгеймер нас не догонит, абсолютно не интересны

Неделю пытаюсь практиковать ИИ
Вижу , что это и возможное интересное общение и противодементное средство ( АКРОС - видит в форуме такое средство )

Цель обучения - приобретение базовых навыков использования ИИ в быту и социуме + мне интересно
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:32
#577
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Цитата:
saba:
мои тексты проверить


Использовал 12 Ваших постов с разных тем форума
Загрузил в ChatGPT
Промт повторил вчерашний

Общий вывод
С высокой вероятностью все эти посты написаны одним человеком.
Они объединены характерным стилем, лексикой, и подходом к обсуждению тем.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25796
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:34
#578
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Цитата:
simkst:
Цель обучения - приобретение базовых навыков использования ИИ в быту и социуме + мне интересно

Очень рекомендую голосовой режим с новой моделью от OpenAI. Ускоритесь капитально. Потому что печатать не надо, общение как живое.
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:37
#579
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Цитата:
saba:
мои тексты проверит



free image hosting

Если захотите убрать скрины с общего доступа - сообщите

У ВАС КЛОНОВ / ДВОЙНИКОВ НЕТ ! :-) :-) :-)

[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 11:40]
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:41
#580
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Цитата:
maxsaf:
Очень рекомендую


СПАСИБО !
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17351
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:48
#581
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Цитата:
maxsaf:
И не слушайте Абайку, пруфы надо выкладывать всегда, чем быстрее, тем меньше будет ненужной пустой болтовни

Так что насчёт корейцев взятых в плен?)
Нафиг ты просишь пруфы на темы которые тебя не касаются?
Убедился что корейцев используют как пушечное мясо и дальше пошел?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17351
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:49
#582
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Цитата:
simkst:
Использовал 12 Ваших постов с разных тем форума Загрузил в ChatGPT Промт повторил вчерашний

Я думал это мне ещё заняться нечем))
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1159
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:49
#583
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Цитата:
simkst:

можете для прямого сравнения "в лоб" обменять местами? ну чисто любопытно насколько однотипно работают ии гугла и чат гпт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25796
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:52
#584
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Цитата:
abaika95:
Нафиг ты просишь пруфы на темы которые тебя не касаются?

Я тебя забыл спросить, что меня касается, а что не касается.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25796
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:05
#585
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Цитата:
Карачун: Украинцы таки взяли в плен одного северокорейского военнослужащего.
Цитата:
abaika95: Так что насчёт корейцев взятых в плен?)
Речь шла об одном корейце, а не о корейцах. И насколько я понял, кореец оказался немного мертвым. То есть его убили после взятия в плен. Красавчики, что тут ещё скажешь.
Профайл
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