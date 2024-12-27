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≡ Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50818
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
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Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
574
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
#1
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Из этого следует, что самолет достал снаряд ПВО Чечни!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1416
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 21:16
#2
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Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы. Вообще несерьёзДно.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
574
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 21:28
#3
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Цитата:
olegggon:
Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы. Вообще несерьёзДно.

После этого какое может быть доверие к лицемерам, от рук которых погибли невинные люди!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2177
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 21:38
#4
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Цитата:
olegggon:
Ну уж признали бы, как настоящие мужчины.

Так давно известно что всё руководство этой страны лживое..Им не ведомо такое понятие как мужество и честность..везде обман
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6502
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 22:10
#5
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Цитата:
olegggon:
Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы

Согласен я вообще считаю что нужно было сразу признать и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Война не вчера началась, к ней все привыкли. А в боевых условиях всякое бывает, ну промахнулись, может оператор ЗРК неопытный был, может вообще срочник. Пару дней поговорили бы и забыли!А так сами лицом в лужу плюхнулись!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6502
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 22:14
#6
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Ну и все таки не пойму азербайджанцев, там говорят, что сухопутную границу перекрыли, так воздухом гораздо опаснее, всё таки летите в воюющую страну! Просто не все это осознали, это же СВО ,это не война!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17347
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 23:58
#7
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Цитата:
olegggon:
Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы. Вообще несерьёзДно.

Забыли что с малайзийским Боингом несли?
Боинг был пустой
Боинг сбили украинские истребители
В Боинге уже все были мертвые потомучто это провокация
Боинга не была а трупы просто привезли и раскидали на земле

Эти аргументы серьезно вбрасывали на скабеевско-проститутошных передачах
Поэтому и тут они до последнего будут чушь нести
Их уже носом ткнут они скажут что это всё фейки или искусственный интеллект говорит

Украинские дроны били по грозному
Грозный отстреливался
Подбили самолёт
Сидеть диспетчеру что не закрыл воздушное пространство вовремя и главному зенитчику грозного
Россия выплачивает компенсацию
Всё на этом
Могут шарманку закатить что отчасти виноваты и украинские дронисты
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17347
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 00:02
#8
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Цитата:
saba:
Согласен я вообще считаю что нужно было сразу признать и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Война не вчера началась, к ней все привыкли. А в боевых условиях всякое бывает, ну промахнулись, может оператор ЗРК неопытный был, может вообще срочник.

Ещё раз доказывает то что в России нет профессионалов политехнологий
Что мешало в первые минуты выдать новость что самолёт подбил украинский дрон?
А потом бац ролики с самолётом в осколках появляются
Ещё больше вопросов к Киеву возникает
Нет придумали птиц,газовый балон, заврались и обосрались
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1419
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 01:00
#9
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Цитата:
abaika95:
на скабеевско-проститутошных передачах Поэтому и тут они до последнего будут чушь нести


...чтобы вызвать перегрузку мозгов у обывателей. А когда те запутаются в 100 вброшенных версиях (99 из которых - абсолютный бред), то устанут разбираться и решат примкнуть к своим, которые так удобно по телевизору, ютюбу, соцсетям 24/7 рассказывают какие они молодцы, а злой запад в очередной раз пытается выставить их страну монстром.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25791
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 06:03
#10
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Цитата:
abaika95:
Нет придумали птиц,газовый балон, заврались и обосрались

А кто конкретно придумал птиц и газовый баллон? Про птиц впервые стало известно со слов пилота, из переговоров с диспетчером. А про взрыв баллона - ваши жигиттер отрапортовали.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6502
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 06:22
#11
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Цитата:
maxsaf:
ваши жигиттер отрапортовали.

Если уж следить за какой то темой так следить! Бедный прокурор устал уже рассказывать, что это сообщил диспетчер ростовской вышки!
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
403
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 07:40
#12
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Похоже все идёт к концу, налицо явный паралич у соседей

[Исправлено: ОГПУ, 28.12.2024 - 08:43]
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