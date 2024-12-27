Отправлено: - 13:46

maxsaf:

Ну стюардесса то могла пилоту сообщить, что тут в салоне дырень и разгерметизация.

maxsaf:

А чё они пилоту не сообщили?

maxsaf:

сигнал бедствия подал только над территорией Казахстана

maxsaf:

Ты анализ звуков тех делал?

maxsaf:

Может это у тебя бомбит, а тебе ПВО мерещится?

saba:

Прочитайте интервью председателя комитета по международным делам парламента Азербайджана Р.Мусабекова

maxsaf:

Зато Абайка уже пришел к выводу. Я ему советовал баранов пасти, а он оказывается эксперт в области авиации

Цитата:А была дырень?Цитата:Что там по переговорам пилотов с черного ящика? Распечатка есть уже? Кто-то скрывает ее?)Цитата:Потомучто только над территорией Казахстана почувствовал что что-то не так с самолётомТак бывает Цитата:НетПризнания пассажиров причём не одного а Нескольких это фактА разлитая красная жидкость на видео это разлитая красная жидкостьДоказать что это кровь уже никто не сможет Цитата:Получается у тебя домашние каждый вечер бомбёжку дома слышат?))Цитата:Вот первые фамилии появилисьПока что ни следователя ни эксперта по авиа деламДепутат выступилЦитата:Так я тебя выпас ужеТы обратно бежишь пастись