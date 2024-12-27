Отправлено: - 21:28

olegggon:

Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы. Вообще несерьёзДно.

Цитата:После этого какое может быть доверие к лицемерам, от рук которых погибли невинные люди!