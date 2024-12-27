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≡ Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50818
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
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Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
574
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
#1
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Из этого следует, что самолет достал снаряд ПВО Чечни!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1416
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 21:16
#2
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Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы. Вообще несерьёзДно.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
574
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 21:28
#3
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Цитата:
olegggon:
Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы. Вообще несерьёзДно.

После этого какое может быть доверие к лицемерам, от рук которых погибли невинные люди!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2177
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 21:38
#4
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Цитата:
olegggon:
Ну уж признали бы, как настоящие мужчины.

Так давно известно что всё руководство этой страны лживое..Им не ведомо такое понятие как мужество и честность..везде обман
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6500
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 22:10
#5
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Цитата:
olegggon:
Ну уж признали бы, как настоящие мужчины. Выплатили бы компенсации. А то, кислородный баллон, птицы

Согласен я вообще считаю что нужно было сразу признать и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Война не вчера началась, к ней все привыкли. А в боевых условиях всякое бывает, ну промахнулись, может оператор ЗРК неопытный был, может вообще срочник. Пару дней поговорили бы и забыли!А так сами лицом в лужу плюхнулись!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6500
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 22:14
#6
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Ну и все таки не пойму азербайджанцев, там говорят, что сухопутную границу перекрыли, так воздухом гораздо опаснее, всё таки летите в воюющую страну! Просто не все это осознали, это же СВО ,это не война!
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