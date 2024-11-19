Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 09:16

Иногда слушаешь украинские песни и в сердце камень и душа плачет. Зов предков не даёт спокойно спать. Помню как мой дед. Вернее они троем три родных брата приехали сюда. Три здоровых мужика приехали на целину. Работали, дома строили. Семьи создали. Я маленьких был но до сих пор помню как после работы всех соберут у себя, в банке, очень шахматы они между собой любили играть и ругаться между собой. Один вечно пытался надуть. . А потом сядут за стол под горилку как за поют. Сильные братья были.. Я даже в подметки им не гожусь. Мужики были с большой буквы.

