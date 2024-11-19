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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42729
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.24 - 16:37
#8896
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Виктор как то помолодел вовсю, тьфу тьфу.
Я его еле узнал
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.24 - 14:11
#8897
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Цитата:
111:
Виктор как то помолодел вовсю, тьфу тьфу. Я его еле узнал


Драк, явись!
Ты теперь сам не можешь постить?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.24 - 14:12
#8898
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Похулиганю в твоей Деревеньке?




[Исправлено: таноми52, 20.11.2024 - 14:26]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.24 - 14:15
#8899
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Мы с Vitом, Элом стараемся не дать зачахнуть твоей теме!
Цени! :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15854
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.11.24 - 08:03
#8900
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Ох как мой тёска ковернул Нуртаса. Красавец. Дарю всем нашим женщинам с форума))


[Исправлено: Vit, 25.11.2024 - 08:05]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15854
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.11.24 - 09:16
#8901
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Иногда слушаешь украинские песни и в сердце камень и душа плачет. Зов предков не даёт спокойно спать. Помню как мой дед. Вернее они троем три родных брата приехали сюда. Три здоровых мужика приехали на целину. Работали, дома строили. Семьи создали. Я маленьких был но до сих пор помню как после работы всех соберут у себя, в банке, очень шахматы они между собой любили играть и ругаться между собой. Один вечно пытался надуть. . А потом сядут за стол под горилку как за поют. Сильные братья были.. Я даже в подметки им не гожусь. Мужики были с большой буквы.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4161
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.12.24 - 11:49
#8902
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Из к/ф "Доярка из Хацапетовки" :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42729
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.24 - 19:26
#8903
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Вити больше нет.
Мои соболезнования
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3484
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.24 - 20:29
#8904
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Мои глубочайшие соболезнования семье и близким...
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2453
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
#8905
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Мне очень жаль. Соболезную родным и близким.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42729
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.24 - 21:02
#8906
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Алекса кентяра близкий, да и со мной общался, умел находить золотую середину.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42729
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.24 - 21:04
#8907
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Мне звонил по видеовацапу, говорил что скоро в чат выйдет, у него там какие то проблемы были, с компом я так думал, а я в Солнечном в это время был, мало поговорили, минут 10, хотя он много любит говорить и всегда спрашивал Амирку
А я так и не перезвонил ему, да уж..

[Исправлено: 111, 27.12.2024 - 22:05]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3804
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.24 - 21:08
#8908
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Мои искренние соболезнования. Земля пухом! Уходят души в небеса и нас от туда наблюдают. Никто не позабыт, пока он в нашем сердце душу греет.

[Исправлено: Эл-починно, 27.12.2024 - 22:10]
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