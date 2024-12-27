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≡ Почему дороги в Казахстане быстро изнашиваются, ответили в Министерстве транспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50817
Почему дороги в Казахстане быстро изнашиваются, ответили в Министерстве транспорта
Отправлено: 27.12.24 - 19:26
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"На первый взгляд может показаться, что некоторые дороги в Казахстане изнашиваются гораздо быстрее, чем в других странах. Это связано с различными факторами, включая климатические условия, уровень финансирования, технологии строительства и, самое главное, контроль качества", - рассказали в министерстве.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1908
Почему дороги в Казахстане быстро изнашиваются, ответили в Министерстве транспорта
Отправлено: 27.12.24 - 19:26
#1
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Они сами себя слышат?
На днях один депутат рассказал, что БАКАД построен иностранцами. Со всеми вытекающими.
Значит, по логике министерства, надо всё строительство дорог отдать иностранцам. Тогда и сроки будут солюдаться, и качество гарантироваться на деле, а не на бумаге.
Свои чем заниматься будут?
Понятно, что им не выгодны качественные дороги - ремонтировать (воровать) ежегодно нечего будет.
Но когда, наконец, здравый смысл посетит их "светлые" головы?

[Исправлено: Skeptic, 27.12.2024 - 20:28]
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
192
Re: Почему дороги в Казахстане быстро изнашиваются, ответили в...
Отправлено: 27.12.24 - 20:12
#2
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В вашем вопросе и находится ответ! Никогда! Либо это будет противоречить биологическим законам. Здравый смысл либо он есть либо его нет! Нельзя быть чуть чуть беременной! :-P :-P :-P
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