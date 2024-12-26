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Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50817
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 26.12.24 - 10:54
Всего на борту самолета, летевшего из Баку в Грозный, находилось шесть казахстанцев. Как сообщил на брифинге вице-министр Канат Бозумбаев, 4 - это жители Мангистауской области, 1 погибший из Костанайской области и 1 - житель Астаны.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1155
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 26.12.24 - 14:33
Цитата:
Как отсутствие рационального мышления это работает. Когда много за раз это типа ужас-ужас, а когда столько же или больше но в разных местах и не одномоментно это вроде как ничего. Человек очень эмоциональное животное.
abaika95:
Или как это работает
Или как это работает
Как отсутствие рационального мышления это работает. Когда много за раз это типа ужас-ужас, а когда столько же или больше но в разных местах и не одномоментно это вроде как ничего. Человек очень эмоциональное животное.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7145
Re: Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
Цитата:
Поправка: - ТРОЕ- один с российской тюрьмы завербовался в ЧВК ещё в 2023 году.
Вагнеровцы сами тело привезли и всё сами организовали: - достойно всё сделали и говорят, не обидели родных материально.
Цитата:
Цитата:
Цитата://38 тел погибших//
Очевидно в знак солидарности и общего горя с нашими соседями-государствами.
ACROS:
С нашей деревни двое там погибли, на СВО
С нашей деревни двое там погибли, на СВО
Поправка: - ТРОЕ- один с российской тюрьмы завербовался в ЧВК ещё в 2023 году.
Вагнеровцы сами тело привезли и всё сами организовали: - достойно всё сделали и говорят, не обидели родных материально.
Цитата:
abaika95:
что случилось?
что случилось?
Цитата:
Карачун:
много за раз это типа ужас-ужас,
много за раз это типа ужас-ужас,
Цитата://38 тел погибших//
Очевидно в знак солидарности и общего горя с нашими соседями-государствами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1908
Re: Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау...
Отправлено: 26.12.24 - 17:02
А акимат Костанайской области не был на связи с родными трёх учителей, таких же молодых девушек, погибших недавно в автокатастрофе?
Или "это другое"?
Или "это другое"?
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 26.12.24 - 21:07
Зато в России все четко
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 572
Re: Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау...
Отправлено: 26.12.24 - 21:22
Самолет сбит россиянами или нет можно установить только экспертами из Нидерландов как по малазийскому Боингу или экспертами из Азербайджана, поскольку самолет их авиалинии. Другого не дано! Или за крушение привлекут летящих птиц!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.09.14
- Сообщений:
- 4
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 27.12.24 - 12:25
Местные швондеры и шариковы его исключили из своих дружных рядов. Попал под репрессии.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2007
Re: Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау...
Отправлено: 27.12.24 - 16:55
Цитата:
Это вы про 111-го?
v75:
Это вы про 111-го?
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 27.12.24 - 17:19
Где то видео было, как отбирают микрофон у несчастного, который начал говорить что было в самолете, там кого россияне вывезли, КГБшники даже среди техничек и медсестер, плохо что в инсте посмотришь и потом видео исчезает куда то..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 262
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 27.12.24 - 17:37
Цитата:
Поставь отметку НРАВИТСЯ ( сердечко)
Потом в истории действий найдешь
111:
плохо что в инсте посмотришь и потом видео исчезает куда то..
плохо что в инсте посмотришь и потом видео исчезает куда то..
Поставь отметку НРАВИТСЯ ( сердечко)
Потом в истории действий найдешь
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 27.12.24 - 17:50
Еще что то
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25787
Re: Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау...
Отправлено: 27.12.24 - 19:15
Цитата:
Что это? Плод твоего больного воображения? Какие российские аэропорты отказывались принять борт? Кто конкретно отказался, перечисляй.
111:
Еще что то
Еще что то
Что это? Плод твоего больного воображения? Какие российские аэропорты отказывались принять борт? Кто конкретно отказался, перечисляй.
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