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Выбор акима - Жалобу главы поселка о клевете против журналиста Максима Сушко рассмотрел суд в Костанае
Выбор акима - Жалобу главы поселка о клевете против журналиста Максима Сушко рассмотрел суд в Костанае
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