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≡ Выбор акима - Жалобу главы поселка о клевете против журналиста Максима Сушко рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50817
Выбор акима - Жалобу главы поселка о клевете против журналиста Максима Сушко рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 27.12.24 - 19:11
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Заседание апелляционной коллегии областного суда состоялось сегодня, 27 декабря. Аким поселка Ерлан БЕКТАНОВ подал жалобу на решение лисаковского городского суда, который не нашел клеветы в статье "Хочешь протрезветь - тебе в Октябрьский" за авторством главного редактора газеты "Бизнес-пресс Лисаковск" Максима СУШКО.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
572
Re: Выбор акима - Жалобу главы поселка о клевете против...
Отправлено: 27.12.24 - 19:11
#1
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Начинать свою карьеру с жалобы, не есть хорошо!
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