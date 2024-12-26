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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:04
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:06
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[Исправлено: simkst, 26.12.2024 - 14:18]
[Исправлено: simkst, 26.12.2024 - 14:18]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:09
Цитата:
Ты меня любишь, что обращаешься ко мне так?
Даже Трамп вас хочет таких изгнать с Америки..
simkst:
Ты меня любишь, что обращаешься ко мне так?
Даже Трамп вас хочет таких изгнать с Америки..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:21
Цитата:
На фото изображены люди в защитных костюмах, работающие на загрязненном пляже.
Видимо, это работники, занимающиеся ликвидацией последствий экологической катастрофы, такой как разлив нефти или другого токсичного вещества.
Их защитные костюмы говорят о том, что они подвергаются воздействию опасных условий, требующих соблюдения мер безопасности.
Что они делают?
Судя по обстановке, они убирают загрязнения, собирают отходы или анализируют последствия загрязнения. Это крайне важная, но физически тяжелая и эмоционально сложная работа.
Как можно оценить эту работу и этих людей?
Героизм и самоотверженность: Люди, участвующие в подобных операциях, выполняют важнейшую задачу для защиты окружающей среды, часто рискуя собственным здоровьем.
Необходимость признания: Их труд нередко остается "за кадром", но он жизненно необходим для восстановления экосистемы и предотвращения дальнейших экологических последствий.
Общественное значение: Такие действия помогают привлечь внимание к проблемам загрязнения и важности ответственного отношения к природе.
Эта работа заслуживает глубокого уважения и поддержки как на личном, так и на общественном уровне.
мнение ИИ
111:
Фото дна.
Фото дна.
На фото изображены люди в защитных костюмах, работающие на загрязненном пляже.
Видимо, это работники, занимающиеся ликвидацией последствий экологической катастрофы, такой как разлив нефти или другого токсичного вещества.
Их защитные костюмы говорят о том, что они подвергаются воздействию опасных условий, требующих соблюдения мер безопасности.
Что они делают?
Судя по обстановке, они убирают загрязнения, собирают отходы или анализируют последствия загрязнения. Это крайне важная, но физически тяжелая и эмоционально сложная работа.
Как можно оценить эту работу и этих людей?
Героизм и самоотверженность: Люди, участвующие в подобных операциях, выполняют важнейшую задачу для защиты окружающей среды, часто рискуя собственным здоровьем.
Необходимость признания: Их труд нередко остается "за кадром", но он жизненно необходим для восстановления экосистемы и предотвращения дальнейших экологических последствий.
Общественное значение: Такие действия помогают привлечь внимание к проблемам загрязнения и важности ответственного отношения к природе.
Эта работа заслуживает глубокого уважения и поддержки как на личном, так и на общественном уровне.
мнение ИИ
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:49
Цитата:
Цитата:
Ты дальше своего носа хоть раз в жизни что то видел?
simkst:
Цитата:
На фото изображены люди в защитных костюм
Ты дальше своего носа хоть раз в жизни что то видел?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:53
Внимательно читай
Это МНЕНИЕ ИИ
Это МНЕНИЕ ИИ
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:54
Цитата:
Да у меня Дальнозоркость
simkst:
Ты дальше своего носа хоть раз в жизни что то видел?
Ты дальше своего носа хоть раз в жизни что то видел?
Да у меня Дальнозоркость
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 18:52
Цитата:
Цитата:
Я когда захочу узнать о чужом мнении, Ивана или Сакена, я их лично спрошу об этом, зачем мне чье то мнение?
simkst:
Цитата:
Это МНЕНИЕ ИИ
Я когда захочу узнать о чужом мнении, Ивана или Сакена, я их лично спрошу об этом, зачем мне чье то мнение?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 20:32
Цитата:
Твое мнение тут тоже нафиг не сдалось. Держи его при себе.
111:
Я когда захочу узнать о чужом мнении, Ивана или Сакена, я их лично спрошу об этом, зачем мне чье то мнение?
Я когда захочу узнать о чужом мнении, Ивана или Сакена, я их лично спрошу об этом, зачем мне чье то мнение?
Твое мнение тут тоже нафиг не сдалось. Держи его при себе.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 10:53
Украинцы таки взяли в плен одного северокорейского военнослужащего. Любопытно премию обещанную дали или нет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 11:21
Цитата:
Без ссылок как-то даже несерьёзно.
Карачун:
Украинцы таки взяли в плен одного северокорейского военнослужащего. Любопытно премию обещанную дали или нет
Украинцы таки взяли в плен одного северокорейского военнослужащего. Любопытно премию обещанную дали или нет
Без ссылок как-то даже несерьёзно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17344
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 17:46
Цитата:
Совет на будущее
Никогда не кидай пруфы при первом же запросе
Эти прекрасно знают что написаное правда
И на твой пруф они просто уведут тему либо заболтают её
Надо дать им попозориться на полную катушку
Чтобы крутились,юлили, возмущались
Пытались в троллинг
А когда их словесный понос закончится
Ты им бац и пруф))
Там им уже деваться некуда будет
Карачун:
Совет на будущее
Никогда не кидай пруфы при первом же запросе
Эти прекрасно знают что написаное правда
И на твой пруф они просто уведут тему либо заболтают её
Надо дать им попозориться на полную катушку
Чтобы крутились,юлили, возмущались
Пытались в троллинг
А когда их словесный понос закончится
Ты им бац и пруф))
Там им уже деваться некуда будет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 18:15
Цитата:
Благодарю. Спасибо за совет. Но у меня нет подобных целей прямо вступать в бурную полемику. Я как бы поделился тем, что кажется мне интересным и все. Как на эту информацию будет реагировать форумный народ, не так чтобы сильно интересно. И тем более вступать в какие-то словесные игрища. Меня нисколько не задевает что кто-то с недоверием или ехидством относится к тому что мной здесь написано.
abaika95:
Благодарю. Спасибо за совет. Но у меня нет подобных целей прямо вступать в бурную полемику. Я как бы поделился тем, что кажется мне интересным и все. Как на эту информацию будет реагировать форумный народ, не так чтобы сильно интересно. И тем более вступать в какие-то словесные игрища. Меня нисколько не задевает что кто-то с недоверием или ехидством относится к тому что мной здесь написано.
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