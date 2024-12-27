Отправлено: - 15:26



В основном так, но есть и платная реклама. Я не жалуюсь на жизнь, ваша честь.

Цитата:Интересно - сколько он так зарабатывает, учитывая, что у него столько же подписчиков, сколько у "НГ". А налоги он платит? Может быть налоговая служба обратит внимание на статью и проверит этого гражданина?