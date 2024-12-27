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≡ Администратора паблика ilovekostanay, которого депутат обвинила в клевете, оправдал суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50815
Администратора паблика ilovekostanay, которого депутат обвинила в клевете, оправдал суд в Костанае
Отправлено: 27.12.24 - 14:42
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- С учетом материалов дела, пояснений сторон, представленных доказательств суд пришел к выводу о прекращении производству по делу, - разъяснил Амиров. - Согласно материалам дела, заголовок был скопирован с пояснений самой потерпевшей.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
402
Администратора паблика ilovekostanay, которого депутат обвинила в клевете, оправдал суд в Костанае
Отправлено: 27.12.24 - 14:42
#1
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Депутаты в следующий раз будут выражать свои мысли более ясно

[Исправлено: ОГПУ, 27.12.2024 - 17:10]
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Добрый земледелец
* Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
77
Re: Администратора паблика ilovekostanay, которого депутат...
Отправлено: 27.12.24 - 15:26
#2
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Цитата:

В основном так, но есть и платная реклама. Я не жалуюсь на жизнь, ваша честь.

Интересно - сколько он так зарабатывает, учитывая, что у него столько же подписчиков, сколько у "НГ". А налоги он платит? Может быть налоговая служба обратит внимание на статью и проверит этого гражданина?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17343
Администратора паблика ilovekostanay, которого депутат обвинила в клевете, оправдал суд в Костанае
Отправлено: 27.12.24 - 16:19
#3
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Что-то тут не чисто

По факту он вырвал слова из контекста и выставил её чуть ли не чудовищем которая пытается увеличить тариф когда как она именно выступала против ЛИБО уже за плавное увеличение.

Клевета заключена именно в том что он не указал что именно она выступала против повышения тарифа отставив второй вариант с плавным повышением как альтернативу
Имена аманатовцев кто поднял ручки за повышение тарифа он не упомянул при этом
Также глядя по паблику видно очень много заказных гос постов от разных управлений и ведомств
Про акимов города и области часто посты выставляет,а в комментариях в нг люди пишут что писали на него заявления и никто в полиции не реагировал от чего возникают смутные сомнения

Чей мальчик?

Нг не хотите расследование провести? Он так-то и вас "кидал" выставляя ваши материалы без ссылки на авторство даже блокируя ваших корреспондентов что вы пытались ему иски посылать а потом мягко так замяли дело)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42724
Администратора паблика ilovekostanay, которого депутат обвинила в клевете, оправдал суд в Костанае
Отправлено: 27.12.24 - 17:16
#4
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А я рад, что человек из народа указал нашим депутатам, которые за "медленное" повышение цен, свое место
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