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Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50815
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1584
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 10:47
Цитата:
От очередного.. Конечно,Алиев скажет своим молчать. Это и ежу понятно. Лес рубят-щепки летят. Бабы ещё нарожают.
ПолиграфЪ Боярышников:
Спасают Путина от позора..
Спасают Путина от позора..
От очередного.. Конечно,Алиев скажет своим молчать. Это и ежу понятно. Лес рубят-щепки летят. Бабы ещё нарожают.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6497
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 12:06
Цитата:
Там вряд ли,за спиной Эрдоган маячит! С Россией граница маленькая, денег от нефти хватает, да и не такой для России повод, чтобы упираться! Сбитие было непреднамеренно, какой нибудь экипаж Панциря обсудят, потом сразу на СВО заберут и всё!
Сабыр:
Конечно,Алиев скажет своим молчать. Это и
Конечно,Алиев скажет своим молчать. Это и
Там вряд ли,за спиной Эрдоган маячит! С Россией граница маленькая, денег от нефти хватает, да и не такой для России повод, чтобы упираться! Сбитие было непреднамеренно, какой нибудь экипаж Панциря обсудят, потом сразу на СВО заберут и всё!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 571
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 12:08
Возможно в Грозном была бомбардировка дронами и ПВО Чечни отстреливала всех кто подлетал к городу. Кислородный баллон в хвосте самолета, навряд ли мог взорваться сам, если его не подорвали. Неисключено, со слов очевидцев, что был взрыв снаряда снаружи самолета и осколки поразили его. Птицы исключены! Если найдутся осколки снаряда, то версии взрыва баллона, попадания птиц отклоняются! Нужны эксперты из Нидерландов, они точно установят причину падения самолета и установят виновника!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6497
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 13:29
Цитата:
Даже тут на форуме им не все поверят, скажут русофобы голландские, что от них ждать! Вот если бы их Китая или Индии, тогда да!
абике:
Нужны эксперты из Нидерландов, они точно установят причину падения самолета и установят
Нужны эксперты из Нидерландов, они точно установят причину падения самолета и установят
Даже тут на форуме им не все поверят, скажут русофобы голландские, что от них ждать! Вот если бы их Китая или Индии, тогда да!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17343
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 13:46
Цитата:
А была дырень?
Цитата:
Что там по переговорам пилотов с черного ящика? Распечатка есть уже? Кто-то скрывает ее?)
Цитата:
Потомучто только над территорией Казахстана почувствовал что что-то не так с самолётом
Так бывает Цитата:
Нет
Признания пассажиров причём не одного а Нескольких это факт
А разлитая красная жидкость на видео это разлитая красная жидкость
Доказать что это кровь уже никто не сможет Цитата:
Получается у тебя домашние каждый вечер бомбёжку дома слышат?))
Цитата:
Вот первые фамилии появились
Пока что ни следователя ни эксперта по авиа делам
Депутат выступил
Цитата:
Так я тебя выпас уже
Ты обратно бежишь пастись
maxsaf:
Ну стюардесса то могла пилоту сообщить, что тут в салоне дырень и разгерметизация.
Ну стюардесса то могла пилоту сообщить, что тут в салоне дырень и разгерметизация.
А была дырень?
Цитата:
maxsaf:
А чё они пилоту не сообщили?
А чё они пилоту не сообщили?
Что там по переговорам пилотов с черного ящика? Распечатка есть уже? Кто-то скрывает ее?)
Цитата:
maxsaf:
сигнал бедствия подал только над территорией Казахстана
сигнал бедствия подал только над территорией Казахстана
Потомучто только над территорией Казахстана почувствовал что что-то не так с самолётом
Так бывает Цитата:
maxsaf:
Ты анализ звуков тех делал?
Ты анализ звуков тех делал?
Нет
Признания пассажиров причём не одного а Нескольких это факт
А разлитая красная жидкость на видео это разлитая красная жидкость
Доказать что это кровь уже никто не сможет Цитата:
maxsaf:
Может это у тебя бомбит, а тебе ПВО мерещится?
Может это у тебя бомбит, а тебе ПВО мерещится?
Получается у тебя домашние каждый вечер бомбёжку дома слышат?))
Цитата:
saba:
Прочитайте интервью председателя комитета по международным делам парламента Азербайджана Р.Мусабекова
Прочитайте интервью председателя комитета по международным делам парламента Азербайджана Р.Мусабекова
Вот первые фамилии появились
Пока что ни следователя ни эксперта по авиа делам
Депутат выступил
Цитата:
maxsaf:
Зато Абайка уже пришел к выводу. Я ему советовал баранов пасти, а он оказывается эксперт в области авиации
Зато Абайка уже пришел к выводу. Я ему советовал баранов пасти, а он оказывается эксперт в области авиации
Так я тебя выпас уже
Ты обратно бежишь пастись
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1153
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 14:41
Цитата:
При небольших расстояниях перелета и достаточной заправке топливом запасным аэропортом может быть в том числе и аэропорт вылета.
Цитата:
Можно предположить что сигнала мэй-дэй экипаж не передавал и не настаивал на невозможности дальнейшего полета. Если приняли решение об уходе на запасной аэродром значит полагали что долетят даже с имеющимися неисправностями, если они конечно на тот момент были. Так-то бы никуда не делись и сажали как есть. Не факт что получилось бы лучше чем получилось. Просто ну объективно там бы не придумали "хитроумную комбинацию" которую им тут приписывают за столь короткое время.
maxsaf:
Сначала я думал, что он следовал из Баку в Грозный. Но теперь получается, что он следовал из Грозного в Баку?
Сначала я думал, что он следовал из Баку в Грозный. Но теперь получается, что он следовал из Грозного в Баку?
При небольших расстояниях перелета и достаточной заправке топливом запасным аэропортом может быть в том числе и аэропорт вылета.
Цитата:
maxsaf:
Как могли не дать посадку борту, у которого неисправности и SOS. ?
Как могли не дать посадку борту, у которого неисправности и SOS. ?
Можно предположить что сигнала мэй-дэй экипаж не передавал и не настаивал на невозможности дальнейшего полета. Если приняли решение об уходе на запасной аэродром значит полагали что долетят даже с имеющимися неисправностями, если они конечно на тот момент были. Так-то бы никуда не делись и сажали как есть. Не факт что получилось бы лучше чем получилось. Просто ну объективно там бы не придумали "хитроумную комбинацию" которую им тут приписывают за столь короткое время.
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