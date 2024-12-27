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вирусные инфекции активно распространяются, особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы. Этому способствует то, что родители, несмотря на недомогание, отправляют детей в учреждения.

Цитата:А мед работники в садах зачем тогда сидят?Разворачивай на входе больного ребенкаПусть больничный открываютА то пропустят больных вся группа заболеваетДети принося заразу домой заражают остальных детей и родителейВсе слеглиА врачи так констатируют только