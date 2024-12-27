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≡ Людей массово травят в Казахстане – фейк
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50815
Людей массово травят в Казахстане – фейк
Отправлено: 27.12.24 - 13:41
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В ведомстве отметили, что в эпидемический сезон вирусные инфекции активно распространяются, особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы. Этому способствует то, что родители, несмотря на недомогание, отправляют детей в учреждения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17342
Re: Людей массово травят в Казахстане – фейк
Отправлено: 27.12.24 - 13:41
#1
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Цитата:
вирусные инфекции активно распространяются, особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы. Этому способствует то, что родители, несмотря на недомогание, отправляют детей в учреждения.


А мед работники в садах зачем тогда сидят?
Разворачивай на входе больного ребенка
Пусть больничный открывают
А то пропустят больных вся группа заболевает
Дети принося заразу домой заражают остальных детей и родителей
Все слегли
А врачи так констатируют только
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