Отправлено: - 10:41

abaika95:

Диспетчером Диспетчер основной решала куда и кому садится

maxsaf:

Это для нас, степных может быть и удивительно, а они там в этом живут, неужели нельзя было предугадать за пол часа, что погода испортится от "все норм" до "капец как плохо".

maxsaf:

давайте, посмотрим.

Цитата:И все же приоритет решений за квс. Диспетчер может разрешить-не разрешить посадку, указать на какую полосу ее совершить, на какой высоте лететь. На выбор из перечня запасных аэродромов или, например, решения садиться на воду/в кукурузном поле он не влияет, во всяком случае не должен. Что в общем-то не отменяет в очень редких случаях самоустранение квс от принятия решений.Цитата:Если "за пол часа" то это он уже был прямо сильно возле аэропорта прибытия. И потом если на каждый чих делать предположения, то летать вовсе не выйдет. По тому же туману, там ведь не факт тумана является ограничением, а горизонтальная и вертикальная видимости. Туман может быть вообще каждый день, что ж теперь совсем не летать? И потом туман явление прямо сильно временное. Ну прилетел, не дали посадку, покрутился в зоне ожидания, чуть рассеялось сел. А вот угадать когда он там рассеется это даже граждане что живут в тех условиях не возьмутся.Цитата: