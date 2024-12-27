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Лариса Михайловна собирала людей, которые способны услышать, понять, а кто-то и спеть песню. Я думаю, дальше будут много этих вечеров. Я думаю, что встрепенутся и люди. От рутины, от серости уйдут, а наполнят жизнь особенной музыкой.