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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О музыке и роскоши человеческого общения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50815
Аркадий ДЕНИСОВ: О музыке и роскоши человеческого общения
Отправлено: 27.12.24 - 11:26
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Лариса Михайловна собирала людей, которые способны услышать, понять, а кто-то и спеть песню. Я думаю, дальше будут много этих вечеров. Я думаю, что встрепенутся и люди. От рутины, от серости уйдут, а наполнят жизнь особенной музыкой.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
258
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О музыке и роскоши человеческого общения
Отправлено: 27.12.24 - 11:26
#1
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" с заскорузными партийными " исправьте на " заскорузлыми "
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2452
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О музыке и роскоши человеческого общения
Отправлено: 27.12.24 - 13:15
#2
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Исправил. Спасибо
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