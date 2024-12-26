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≡ Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50813
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
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Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1151
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 10:41
#30
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Цитата:
abaika95:
Диспетчером Диспетчер основной решала куда и кому садится

И все же приоритет решений за квс. Диспетчер может разрешить-не разрешить посадку, указать на какую полосу ее совершить, на какой высоте лететь. На выбор из перечня запасных аэродромов или, например, решения садиться на воду/в кукурузном поле он не влияет, во всяком случае не должен. Что в общем-то не отменяет в очень редких случаях самоустранение квс от принятия решений.
Цитата:
maxsaf:
Это для нас, степных может быть и удивительно, а они там в этом живут, неужели нельзя было предугадать за пол часа, что погода испортится от "все норм" до "капец как плохо".

Если "за пол часа" то это он уже был прямо сильно возле аэропорта прибытия. И потом если на каждый чих делать предположения, то летать вовсе не выйдет. По тому же туману, там ведь не факт тумана является ограничением, а горизонтальная и вертикальная видимости. Туман может быть вообще каждый день, что ж теперь совсем не летать? И потом туман явление прямо сильно временное. Ну прилетел, не дали посадку, покрутился в зоне ожидания, чуть рассеялось сел. А вот угадать когда он там рассеется это даже граждане что живут в тех условиях не возьмутся.
Цитата:
maxsaf:
давайте, посмотрим.


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1151
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 10:49
#31
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Цитата:
maxsaf:
Как россияне смогут стереть что-то с самописцев, которые у вас сейчас

У меня лично, одна надежда на объективность это бразильские специалисты из эмбраера.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25785
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 11:02
#32
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Цитата:
Карачун:
У меня лично, одна надежда на объективность это бразильские специалисты из эмбраера.

А в Анталии с посадкой Nordwind на кого вы возлагали надежды? Оправдались?
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
261
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 11:35
#33
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Цитата:
abaika95:
Диспетчером Диспетчер основной решала куда и кому садится


Решение о посадке воздушного судна в сложных метеоусловиях принимается совместно командиром воздушного судна и диспетчером аэродрома, при активном взаимодействии с руководителем полетов.

Командир воздушного судна несет непосредственную ответственность за безопасность полета и экипажа. Он обладает глубокими знаниями об самолете, его системах и ограничениях. *Именно командир принимает окончательное решение о возможности посадки, оценивая метеоусловия, состояние самолета и рекомендации диспетчера*.

Диспетчер аэродрома предоставляет командиру воздушного судна точную и актуальную информацию о погоде на аэродроме и в его окрестностях, а также о состоянии взлетно-посадочной полосы. Диспетчер также координирует действия других воздушных судов в районе аэродрома, обеспечивая безопасность полетов.

Руководитель полетов координирует работу диспетчеров, следит за общим воздушным движением в районе аэродрома и может оказывать консультативную помощь командиру воздушного судна в сложных ситуациях.

Таким образом, процесс принятия решения о посадке в сложных метеоусловиях является комплексным и требует тесного взаимодействия между всеми участниками процесса.
Командир воздушного судна, диспетчер аэродрома и руководитель полетов действуют сообща, чтобы обеспечить безопасную посадку самолета.

(ИИ)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1583
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 11:36
#34
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Цитата:
Карачун:
на объективность это бразильские

Да там рука-руку моет! Все эти путины и их президенты кенты! Вы посмотрите на встречах якобы "врагов" как они все обнимаются и общаются эти руководители стран!? Они все повязаны! И спектакль они крутят для своего стада и не более. Народ для них разменная монета!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6495
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 12:12
#35
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Цитата:
simkst:
Командир воздушного судна несет непосредственную ответственность за безопасность полета

Какой умный ИИ!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6495
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 12:16
#36
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Цитата:
Сабыр:
Да там рука-руку моет

Эмбраеру как компании выпускающей один из самых надёжных самолётов в мире такая антиреклама ни к чему! Хоть птицы,хоть кислородный баллон это вопросы к конструктивным особенностям самолёта, в то время как любой гражданский борт не должен иметь защиту от ПВО!

[Исправлено: saba, 27.12.2024 - 13:16]
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
261
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 12:21
#37
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Цитата:
saba:
Какой умный ИИ!


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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1583
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 13:03
#38
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Цитата:
saba:
антиреклама ни к чему

Да все здравые поняли что ПВО сбило то. Ембраер ни при чём. За то путивизор уже запустил сьёмки якобы людей с борта,которые птиц видели :lol: и всё по минутам готовы расписать :lol:
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