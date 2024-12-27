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≡ Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50813
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
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У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1583
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 10:47
#30
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Спасают Путина от позора..

От очередного.. Конечно,Алиев скажет своим молчать. Это и ежу понятно. Лес рубят-щепки летят. Бабы ещё нарожают.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6495
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 12:06
#31
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Цитата:
Сабыр:
Конечно,Алиев скажет своим молчать. Это и

Там вряд ли,за спиной Эрдоган маячит! С Россией граница маленькая, денег от нефти хватает, да и не такой для России повод, чтобы упираться! Сбитие было непреднамеренно, какой нибудь экипаж Панциря обсудят, потом сразу на СВО заберут и всё!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
571
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 12:08
#32
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Возможно в Грозном была бомбардировка дронами и ПВО Чечни отстреливала всех кто подлетал к городу. Кислородный баллон в хвосте самолета, навряд ли мог взорваться сам, если его не подорвали. Неисключено, со слов очевидцев, что был взрыв снаряда снаружи самолета и осколки поразили его. Птицы исключены! Если найдутся осколки снаряда, то версии взрыва баллона, попадания птиц отклоняются! Нужны эксперты из Нидерландов, они точно установят причину падения самолета и установят виновника!
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