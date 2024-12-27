Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...

Отправлено: - 12:08

Возможно в Грозном была бомбардировка дронами и ПВО Чечни отстреливала всех кто подлетал к городу. Кислородный баллон в хвосте самолета, навряд ли мог взорваться сам, если его не подорвали. Неисключено, со слов очевидцев, что был взрыв снаряда снаружи самолета и осколки поразили его. Птицы исключены! Если найдутся осколки снаряда, то версии взрыва баллона, попадания птиц отклоняются! Нужны эксперты из Нидерландов, они точно установят причину падения самолета и установят виновника!