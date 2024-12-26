Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле? Читать новость
abaika95: Диспетчером Диспетчер основной решала куда и кому садится
И все же приоритет решений за квс. Диспетчер может разрешить-не разрешить посадку, указать на какую полосу ее совершить, на какой высоте лететь. На выбор из перечня запасных аэродромов или, например, решения садиться на воду/в кукурузном поле он не влияет, во всяком случае не должен. Что в общем-то не отменяет в очень редких случаях самоустранение квс от принятия решений. Цитата:
maxsaf: Это для нас, степных может быть и удивительно, а они там в этом живут, неужели нельзя было предугадать за пол часа, что погода испортится от "все норм" до "капец как плохо".
Если "за пол часа" то это он уже был прямо сильно возле аэропорта прибытия. И потом если на каждый чих делать предположения, то летать вовсе не выйдет. По тому же туману, там ведь не факт тумана является ограничением, а горизонтальная и вертикальная видимости. Туман может быть вообще каждый день, что ж теперь совсем не летать? И потом туман явление прямо сильно временное. Ну прилетел, не дали посадку, покрутился в зоне ожидания, чуть рассеялось сел. А вот угадать когда он там рассеется это даже граждане что живут в тех условиях не возьмутся. Цитата:
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