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≡ Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50812
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
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У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17340
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 09:32
#15
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Цитата:
maxsaf:
Но теперь получается, что он следовал из Грозного в Баку?

Глядя в книгу вижу фигу
Цитата:
maxsaf:
Они чё, долетели до Грозного, а потом решили назад, в Баку?

Грозный не принял их
Цитата:
maxsaf:
чё, нельзя было перед вылетом погоду узнать в Грозном?

Погода была нормальная в Грозном
Россия дроны долбала в этот момент и не закрыла воздушное пространство
Цитата:
maxsaf:
Командир знать не знал ни про какое ПВО, судя по продолжению разговора. Ничего ему не мешало сесть в Грозном.

А он как мог узнать?
Из самолёта на ходу выйти осмотреть хвост?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1907
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 09:40
#16
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Факты, которые невозможно подвергнуть сомнению:
1.Самолёт вылетел из Баку в Грозный.
2.До Грозного он не долетел, его развернули на Махачкалу. Причины точно знают только диспетчеры и экипаж самолёта(и их руководство).
3. До Махачкалы самолёт тоже не долетел, развернулся на Актау. Причины тоже знают только диспетчеры, экипаж и их руководство.
4. В районе Актау самолёт упал.
В причинах разбирается специально созданная комиссия из российских, азербайджанских, бразильских и казахстанских специалистов.
Результаты расследования потом объявят.
...
Всё остальное - пустая болтовня.
...
Но итоги расследования неадекватным всё-равно не понравятся. Ибо у них Путин виноват в любом случае. :-)

[Исправлено: Skeptic, 27.12.2024 - 11:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25784
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 09:44
#17
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Цитата:
abaika95:
Глядя в книгу вижу фигу

Ты, умник, на каком расстоянии от Грозного самолёт развернули? В какую книгу ты глядишь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25784
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 09:46
#18
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Цитата:
abaika95:
А он как мог узнать? Из самолёта на ходу выйти осмотреть хвост?

В салон пройти, дырки посмотреть. Они же насквозь, там даже внутри панели проваливались, ногу кому то ранило, кровь по салону просто так что-ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25784
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 09:47
#19
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Цитата:
abaika95:
Грозный не принял их

Ты так решил? В какой книге ты это вычитал?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6492
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 09:50
#20
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Цитата:
Skeptic:
их руководство).

Вот вот ,а азербайджанское руководство потихоньку западным СМИ сливают про ПВО.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6492
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 09:56
#21
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Цитата:
Skeptic:
специально созданная комиссия из российских, бразильских и казахстанских специалистов

Что то забыли про Азербайджан? Дело находится под юрисдикцией Казахстана, все остальные лишь привлекаются в качестве экспертов! МИД РФ уже проводит переговоры с нашим и азербайджанским МИДом. Неофициально руководство Азербайджана ждёт признания и извинения за непреднамеренное сбитие самолёта.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6492
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 10:12
#22
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Разворот самолёта Алиева почти под Москвой о многом говорит! Когда случилась трагедия в Нови Саде президент Вуйчич встреч не отменял!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1907
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 10:13
#23
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Цитата:
saba:
Неофициально руководство Азербайджана ждёт признания и извинения

:-o Это вам они тоже неофициально лично сообщили?
(Про азербайджанских специалистов забыл. Добавил в комментарий)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17340
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 10:16
#24
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Цитата:
Skeptic:
Всё остальное - пустая болтовня.

Следующие факты тоже нельзя опускать

Съёмки хвоста и крыла подбитого есть
Признания пассажиров что они слышали взрывы при подлёте к грозному тоже факт
Следов удара с птицами визуально на съёмках самолёта нет
Россия молчит
Записи разговоров диспетчеров и пилотов обрывочные
Цитата:
maxsaf:
Ты, умник, на каком расстоянии от Грозного самолёт развернули? В какую книгу ты глядишь?

Догадайся
Давай логически порассуждаем
Цитата:
maxsaf:
В салон пройти, дырки посмотреть. Они же насквозь, там даже внутри панели проваливались, ногу кому то ранило, кровь по салону просто так что-ли?

Ты делал биохимический анализ жидкости этой? Кровь это или у кого-то краска потекла?
Цитата:
maxsaf:
В салон пройти, дырки посмотреть

При аварийной ситуации?
Цитата:
maxsaf:
так решил? В какой книге ты это вычитал?

В книге под названием Логика
Цитата:
saba:
Вот вот ,а азербайджанское руководство потихоньку западным СМИ сливают про ПВО

Азербайджану не выгодно признавать российскую вину
Россия Азербайджану помогла отжать Карабах
Взамен Баку будет тянуть ветку север-юг из России в Иран
Там огромные бабки замешаны
Если турки конечно сейчас Баку внушение не сделают что тем придется орать на всю ивановскую что Москва преступница
Если так то у России вообще дела плохи
Армян кинули ради Азербайджана
А теперь их Азербайджан кинет
МИД РФ разгонять нужно за про непригодностью
Тупизни сидят
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25784
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 10:19
#25
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Цитата:
abaika95:
При аварийной ситуации?

Ну стюардесса то могла пилоту сообщить, что тут в салоне дырень и разгерметизация.

Цитата:
abaika95:
Признания пассажиров что они слышали взрывы при подлёте к грозному тоже факт

А чё они пилоту не сообщили? Пилот летит себе спокойно, сигнал бедствия подал только над территорией Казахстана.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25784
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 10:21
#26
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Цитата:
abaika95:
Ты делал биохимический анализ жидкости этой? Кровь это или у кого-то краска потекла?

Цитата:
abaika95:
Признания пассажиров что они слышали взрывы при подлёте к грозному тоже факт

Ты анализ звуков тех делал? Может это у тебя бомбит, а тебе ПВО мерещится?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10160
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 10:22
#27
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Цитата:
saba:
Дело находится под юрисдикцией Казахстана


Следствие ведут власти Казахстана
Следствие ведут власти Казахстана. В четверг транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев заявил, что их расследование пока не пришло к выводу о причастности российской ПВО к катастрофе, передает Reuters.

[Исправлено: Добринцофф, 27.12.2024 - 11:23]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6492
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 10:25
#28
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Цитата:
Skeptic:
Это вам они тоже неофициально лично сообщили?

Прочитайте интервью председателя комитета по международным делам парламента Азербайджана Р.Мусабекова
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25784
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 10:26
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
пока не пришло к выводу о причастности российской ПВО к катастроф

Зато Абайка уже пришел к выводу. Я ему советовал баранов пасти, а он оказывается эксперт в области авиации.
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