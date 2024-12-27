Отправлено: - 09:32

maxsaf:

Но теперь получается, что он следовал из Грозного в Баку?

maxsaf:

Они чё, долетели до Грозного, а потом решили назад, в Баку?

maxsaf:

чё, нельзя было перед вылетом погоду узнать в Грозном?

maxsaf:

Командир знать не знал ни про какое ПВО, судя по продолжению разговора. Ничего ему не мешало сесть в Грозном.

Цитата:Глядя в книгу вижу фигуЦитата:Грозный не принял ихЦитата:Погода была нормальная в ГрозномРоссия дроны долбала в этот момент и не закрыла воздушное пространствоЦитата:А он как мог узнать?Из самолёта на ходу выйти осмотреть хвост?