Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Читать новость
Факты, которые невозможно подвергнуть сомнению: 1.Самолёт вылетел из Баку в Грозный. 2.До Грозного он не долетел, его развернули на Махачкалу. Причины точно знают только диспетчеры и экипаж самолёта(и их руководство). 3. До Махачкалы самолёт тоже не долетел, развернулся на Актау. Причины тоже знают только диспетчеры, экипаж и их руководство. 4. В районе Актау самолёт упал. В причинах разбирается специально созданная комиссия из российских, азербайджанских, бразильских и казахстанских специалистов. Результаты расследования потом объявят. ... Всё остальное - пустая болтовня. ... Но итоги расследования неадекватным всё-равно не понравятся. Ибо у них Путин виноват в любом случае.
Skeptic: специально созданная комиссия из российских, бразильских и казахстанских специалистов
Что то забыли про Азербайджан? Дело находится под юрисдикцией Казахстана, все остальные лишь привлекаются в качестве экспертов! МИД РФ уже проводит переговоры с нашим и азербайджанским МИДом. Неофициально руководство Азербайджана ждёт признания и извинения за непреднамеренное сбитие самолёта.
Съёмки хвоста и крыла подбитого есть Признания пассажиров что они слышали взрывы при подлёте к грозному тоже факт Следов удара с птицами визуально на съёмках самолёта нет Россия молчит Записи разговоров диспетчеров и пилотов обрывочные Цитата:
maxsaf: Ты, умник, на каком расстоянии от Грозного самолёт развернули? В какую книгу ты глядишь?
Догадайся Давай логически порассуждаем Цитата:
maxsaf: В салон пройти, дырки посмотреть. Они же насквозь, там даже внутри панели проваливались, ногу кому то ранило, кровь по салону просто так что-ли?
Ты делал биохимический анализ жидкости этой? Кровь это или у кого-то краска потекла? Цитата:
maxsaf: В салон пройти, дырки посмотреть
При аварийной ситуации? Цитата:
maxsaf: так решил? В какой книге ты это вычитал?
В книге под названием Логика Цитата:
saba: Вот вот ,а азербайджанское руководство потихоньку западным СМИ сливают про ПВО
Азербайджану не выгодно признавать российскую вину Россия Азербайджану помогла отжать Карабах Взамен Баку будет тянуть ветку север-юг из России в Иран Там огромные бабки замешаны Если турки конечно сейчас Баку внушение не сделают что тем придется орать на всю ивановскую что Москва преступница Если так то у России вообще дела плохи Армян кинули ради Азербайджана А теперь их Азербайджан кинет МИД РФ разгонять нужно за про непригодностью Тупизни сидят
Следствие ведут власти Казахстана Следствие ведут власти Казахстана. В четверг транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев заявил, что их расследование пока не пришло к выводу о причастности российской ПВО к катастрофе, передает Reuters.
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