Отправлено: - 08:47

saba:

Я читал в комментариях жителей Грозного,что туман действительно был и очень плотный

Цитата:Ну значит пусть пилоты перед вылетом комментарии читают. Кабздец какой-то: нафига лететь туда, где все настолько плохо.