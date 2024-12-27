Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Читать новость
До захода на воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты и элероны", - заявил Как то не верится что птицы могли всё это поломать! Или это специальные птицы? В общем то я не эксперт, действительно нужно подождать выводов комиссии! Если будет опубликовано больше фактов, то правду скрыть будет сложно, если только резюмирующая часть и результат, тогда никто не поверит, сложная у комиссии задача в свете нынешней ситуации! Надо было сразу отдать на откуп ИКАО !
в Актау. В 10:53 руководитель полета Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полета в вышке Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросили реанимацию по прибытию.
Сколько уже статей об этом рейсе прочитал, а до сих пор понять не могу - откуда он вылетел и куда летел? Сначала я думал, что он следовал из Баку в Грозный. Но теперь получается, что он следовал из Грозного в Баку?
Сколько минут лететь из Баку до Грозного? Пол часа? И чё, нельзя было перед вылетом погоду узнать в Грозном? Или она была норм, а потом за пол часа испортилась настолько, что сесть нельзя? Бред какой-то.
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