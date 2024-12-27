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≡ Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50812
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
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У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6485
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
#1
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До захода на воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты и элероны", - заявил
Как то не верится что птицы могли всё это поломать! Или это специальные птицы? В общем то я не эксперт, действительно нужно подождать выводов комиссии! Если будет опубликовано больше фактов, то правду скрыть будет сложно, если только резюмирующая часть и результат, тогда никто не поверит, сложная у комиссии задача в свете нынешней ситуации!
Надо было сразу отдать на откуп ИКАО !
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2175
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 07:51
#2
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Цитата:
в Актау. В 10:53 руководитель полета Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полета в вышке Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросили реанимацию по прибытию.

Источник:


Спасают Путина от позора...хотя вчера эту версию бывшие лётчики подняли на смех...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25768
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 08:02
#3
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Сколько уже статей об этом рейсе прочитал, а до сих пор понять не могу - откуда он вылетел и куда летел? Сначала я думал, что он следовал из Баку в Грозный. Но теперь получается, что он следовал из Грозного в Баку?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25768
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 08:10
#4
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На ленте пишут:
Цитата:
Утром 25 декабря лайнер Embraer 190AR вылетел из Баку и должен был приземлиться в Грозном.


А здесь в статье:
Цитата:
"Воздушное судно Embraer, выполнявшее рейс № 8243, входил на запасной аэродром из города Грозный.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25768
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 08:11
#5
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По сети гуляет распечатка переговоров, но на ней нет ничего о плохой погоде в Грозном
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25768
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 08:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
08:11:50

э: AXY8243, следуем в Баку.

08:11:58

д: AXY8243, с текущим курсом набирайте 900 м.

э: С текущим курсом набираю 900 м, AXY8243.

08:12:12

д: AXY8243, подтвердите, уходите на запасной аэропорт Баку?

э: Подтверждаю, уходим на запасной Баку, AXY8243.

08:12:29


Они чё, долетели до Грозного, а потом решили назад, в Баку?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25768
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 08:15
#7
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Сколько минут лететь из Баку до Грозного? Пол часа? И чё, нельзя было перед вылетом погоду узнать в Грозном? Или она была норм, а потом за пол часа испортилась настолько, что сесть нельзя? Бред какой-то.

[Исправлено: maxsaf, 27.12.2024 - 09:16]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6485
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 08:39
#8
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Цитата:
maxsaf:
Они чё, долетели до Грозного,

Да, там что то произошло или туман или ещё что-то посадку не дали, потом запросил Баку, Махачкалу, Минводы,в итоге полетел в Актау
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6485
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 08:42
#9
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Я понимаю смеяться грешно, но прочитал где-то в комментариях про причину. Птицы несли себе домой кислородный баллон,а он по дороге взорвался, рядом с самолётом.
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