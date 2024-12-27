Отправлено: - 08:12

08:11:50



э: AXY8243, следуем в Баку.



08:11:58



д: AXY8243, с текущим курсом набирайте 900 м.



э: С текущим курсом набираю 900 м, AXY8243.



08:12:12



д: AXY8243, подтвердите, уходите на запасной аэропорт Баку?



э: Подтверждаю, уходим на запасной Баку, AXY8243.



08:12:29





Цитата:Они чё, долетели до Грозного, а потом решили назад, в Баку?