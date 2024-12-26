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≡ Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50812
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
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Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15854
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 08:01
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Цитата:
111:

Я не психолог, но вроде все знают когда у человека ненависть, неприязнь к кому либо или к чему то, то он уже не может оценивать адекватно ситуацию. Выдохните, успокойтесь и давайте дождёмся экспертов(нормальных не с телеграмм болот)

Кстати вот вам историческая инфа:
Украина сбила пассажирский 154 над черным морем летевший из Израиля.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1146
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 08:34
#16
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Цитата:
maxsaf:
Там видимость была норм, и ветра не было.

Позвольте поинтересоваться откуда вам это известно?
И потом погодные условия это не единственные ограничения на посадку самолета. В нормальных условиях если диспетчер однозначно запрещает садиться в аэропорту, то это связано с безопасностью. Пилот в кабине ничего не додумывает как мы, сидя на диване. Да и некогда ему фантазировать. По погоде или не по погоде не важно, садиться здесь запрещено, а если запрещено значит небезопасно. К тому же если командиром было принято решение лететь на Актау, значит он видел эту возможность для себя - долететь и сесть там.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6485
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 08:45
#17
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Цитата:
maxsaf:
Там видимость была норм

Я читал в комментариях жителей Грозного,что туман действительно был и очень плотный, другое дело Махачкала.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25768
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 08:45
#18
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Цитата:
Карачун:
Позвольте поинтересоваться откуда вам это известно?

Да чисто логически: зачем лететь туда, где погода плохая? Командир принял решение лететь, значит там было нормальная погода. На распечатках переговоров нет ни слова о плохой погоде в Грозном.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25768
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 27.12.24 - 08:47
#19
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Цитата:
saba:
Я читал в комментариях жителей Грозного,что туман действительно был и очень плотный

Ну значит пусть пилоты перед вылетом комментарии читают. Кабздец какой-то: нафига лететь туда, где все настолько плохо.
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