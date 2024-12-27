Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...

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До захода на воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты и элероны", - заявил

Как то не верится что птицы могли всё это поломать! Или это специальные птицы? В общем то я не эксперт, действительно нужно подождать выводов комиссии! Если будет опубликовано больше фактов, то правду скрыть будет сложно, если только резюмирующая часть и результат, тогда никто не поверит, сложная у комиссии задача в свете нынешней ситуации!

Надо было сразу отдать на откуп ИКАО !