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≡ Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50812
Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау - новые подробности
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
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У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6482
Re: Что произошло с самолетом, потерпевшим крушение в Актау -...
Отправлено: 27.12.24 - 00:00
#1
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До захода на воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты и элероны", - заявил
Как то не верится что птицы могли всё это поломать! Или это специальные птицы? В общем то я не эксперт, действительно нужно подождать выводов комиссии! Если будет опубликовано больше фактов, то правду скрыть будет сложно, если только резюмирующая часть и результат, тогда никто не поверит, сложная у комиссии задача в свете нынешней ситуации!
Надо было сразу отдать на откуп ИКАО !
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