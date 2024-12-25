Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 12:44
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау. Это был борт авиакомпании Azerbaijan Airlines. По данным РГП "Казаэронавигация", самолёт объявил аварийную ситуацию из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления. Читать новость
Очередной косяк россиян! В тумане перепутали самолёт с дроном и обстреляли с крупнокалиберных пулемётов, поэтому на обшивке и на горизонтальном и вертикальном оперение в хвостовой части самолёта видны следы огневого воздействия с земли. Азербайджанские эксперты приступили к обследованию самолёта и выявили это. В интернете есть уже видио с места авиакатастрофы.
ПолиграфЪ Боярышников: Очередной косяк россиян! В тумане перепутали самолёт с дроном и обстреляли с крупнокалиберных пулемётов,
Ну что за бред? Самолёт шел на посадку в Грозном В этот момент в Грозном отражали атаку Дронов Люди выживание в самолёте говорят о двух хлопках при посадке после чего самолёт резко набрал высоту Видимо с самолётом рядом дрон летел его подбили задев самолёт Диспетчера направили самолёт в более безопасное место в Махачкалу а там самолёт отправила дальше а Актау Я могу понять диспетчера в Грозном там ситуация опасная для посадки А Махачкала то что не приняла? Почему отправили еле летящий самолёт через море к нам? Хотели чтобы все утонули? Лётчики дотянули и сделали все чтобы посадить самолёт Есть выжившие А могло не быть
однозначно,переправили самолёт в Актау в надежде что подбитый самолёт упадёт по пути в море и все улики будут похоронены в пучине.но боженька распорядился по своему , хотя рядом было куча аэропортов куда можно было посадить самолёт. Уже известно что при отражении дроновой атаки "Панцирь-С1" был переведён в автоматический режим отражения атаки, а так как самолёт Embraer 190 AHY8243 не отвечал на сигналы системы радиолокационного опознавания "Панцирь-С1" нанёс ракетный удар по пассажирскому самолёту..
Вы понимаете наивность своей фразы? Я за свою жизнь не три книги прочитала, а на порядки (на порядки, а не на порядок) больше и где именно узнала те или иные сведения, помню далеко не всегда. Впрочем, могу порекомендовать вам многотомник "Птицы Казахстана", или Кари-Линдала "Птицы над сушей и морем", или двухтомник "Атлас промысловых птиц и зверей СССР", или Акимушкина, или любые издания по орнитологии. Только вы ж читать не будете. И спрашиваете не для этого. Не будете читать. Гуглить привыкли, гуглёжники. Только не понимаете, что нагугленное сквозь мозг проходит, как вода через песок. Ну, не читайте книг, кто ж вас заставляет. Но тогда и не спорьте о предметах, о которых ничего не знаете.
Цитата:
Эл-починно: Давайте подождём результатов расследования, а о птичках в другой раз.
При чём тут результаты расследования? Наш спор касался лишь способности птиц к высотным полётам. Вы продемонстрировали незнание этой темы вкупе с неукротимым желанием выражать свое экспертное мнение по этому вопросу. Когда вам сказали, в чём вы не правы, вы могли просто сказать: "Да? Не знал" или "Никогда не слышал, буду знать". И это было бы нормально и выглядело бы достойно. Потому что вы вовсе не обязаны знать, на какую высоту могут подниматься птицы. Это нормально.
Елена Пикельная: При чём тут результаты расследования? Наш спор касался лишь способности птиц к высотным полётам. Вы продемонстрировали незнание этой тем
Уй тю, как на шуточный вопрос про книжку почитать возбудились то.
У меня другие вопросы были, с высотой полёта птичек, это вы сами уже начали. Я лишь высказал мнение, что считаю такое не возможным. В чём вероятно ошибался. Но истерик тут по этому поводу закатывать точно не собирался. За сим с почтением откланиваюсь.
ВЫ правы утверждение о том, что лебединые стаи фиксировали на высоте 8000 метров, не является правдивым.
Физиологические ограничения: Лебеди, как и другие птицы, имеют воздушные мешки, которые помогают им летать. Однако, на высоте 8000 метров атмосферное давление крайне низкое, что делает невозможным эффективное функционирование легких птицы. Кислородное голодание привело бы к гибели лебедя.
Температура и погодные условия: На такой высоте царит экстремально низкая температура, сильные ветры и разреженный воздух. Лебеди не приспособлены к таким экстремальным условиям и не смогут выжить в них.
Отсутствие растительности и источников пищи: На высоте 8000 метров отсутствуют какие-либо растения или источники воды, которыми могли бы питаться лебеди.
Где могло возникнуть такое утверждение:
Ошибка в измерениях:Возможно, была допущена ошибка при измерении высоты полета птиц. Путаница с другими летающими объектами: Иногда летящие на большой высоте птицы могут быть спутаны с другими объектами, например, с самолетами. Вымысел или преувеличение: Такое утверждение могло возникнуть в результате художественного вымысла, преувеличения или недостоверной информации.
Честно говоря очень гугловский ответ! Я вот не знаю ответа на этот вопрос и лучше поверю книгам(книжки, почему то писать даже не хочу). После альбатросов почему бы не поверить и в лебедей на 8000 метров! Тут можно вспомнить Вильяма нашего Шекспира:"На свете много друг Гораций" и далее по тексту!
Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать