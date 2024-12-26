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≡ Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50812
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
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Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42723
Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
#1
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Они должны были умереть все в Каспии, чтобы скрыть ошибку кадыровских зенитчиков..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17336
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 19:16
#2
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Цитата:
111:
Они должны были умереть все в Каспии, чтобы скрыть ошибку кадыровских зенитчиков..


а как диспетчер в махачкале связан с кадыровскими зенитчиками?
именно он отправил самолет на актау
а если он както и связан то почему тогда пилоты дотянули до актау пытаясь посадить самолет?
им тогда почему не сказали сесть на воду?
темболее есть прецедент в декабре 2009 года самолет в нью йорке посадили на воду после столкновения с птицами
а там напомню пилотов судили за то что те приняли решение сесть на воду подвергнув риску пассажиров
тут пилоты решили сесть на сушу
что лучше? уже никто не узнает
не строй теории заговора
в такой момент за пол часа невозможно принять решение особенно такое маразматическое
самолет если задели то зенитчики даже не знали об этом
самолет увели диспетчера
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25760
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 20:42
#3
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Странно, что переговоры до сих пор не обнародованы. Для этого расшифровка черных ящиков не требуется, все записано на стороне диспетчера.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7311
Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...
Отправлено: 26.12.24 - 21:06
#4
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На украинских пабликах буквально все кому не лень,начиная от лысого черта,бородавочника и жданова хейтят и юродствуют,мол русские по ошибке приняли самолёт за дрон и расстреляли в воздухе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42723
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 21:09
#5
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
тогда почему не сказали сесть на воду?


При неработающем руле это наверно смерти подобно?
Надо почитать русского патриота файтербомбера, может что прояснит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42723
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 21:35
#6
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Костанай ньюс уже сказала что самолет был сбит российской ракетой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42723
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 21:42
#7
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Тут переговоры

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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2174
Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...
Отправлено: 26.12.24 - 23:22
#8
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Цитата:
maxsaf:

по данным источника в кабмине Азербайджана пилоты запрашивали аварийную посадку , но им не не позволили приземляться ни в одном из российских аэропортов , направив через Каспийское море в направление Актау.При этом уточнили, что системы GPS навигации самолёта были заглушены как и собственно и связь..Российская ракета "земля воздух" взорвалась рядом с воздушным судном, повредив его обшивку и поразив пассажиров и членов экипажа..так что хорошо что самолёт упал в Актау.. если бы в России.. вещдоков не увидели бы как своих ушей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2174
Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...
Отправлено: 26.12.24 - 23:31
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
русские по ошибке приняли самолёт за дрон и расстреляли в воздухе



Так это в очередной раз подтверждает о том что как писал великий учёный, врач, естествоиспытатель, писатель и лексикограф Владимир Иванович Даль "На Руси, слава Богу дураков на сто лет припасено."
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1610
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 23:35
#10
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Цитата:
111:
Они должны были умереть все в Каспии

ты что, маньяк?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25760
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 23:37
#11
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Цитата:
electro:
ты что, маньяк?

Для него есть более подходящий медицинский термин.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2174
Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...
Отправлено: 26.12.24 - 23:58
#12
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Подводя итог, очень похоже на то, что, охотясь за БПЛА, российские ПВО дали залп по пассажирскому самолету.
«Дезориентированному экипажу рейса, который подвергся обстрелу ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, было рекомендовано совершить посадку в казахстанском городе Актау. Предположительно, эта рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели погибли, а самолет затонул», — пишет AnewZ.Обнародование такой информации до официальных выводов комиссии по расследованию причин катастрофы может свидетельствовать о том, что азербайджанские власти не намерены покрывать виновных. И предпринимают превентивные шаги, допуская, что россияне будут всячески отрицать свою причастность к уничтожению гражданского самолета. Так же, как в случае с рейсом MH17 компании Malaysia Airlines Амстердам—Куала-Лумпур, сбитым, согласно выводам международной следственной группы, российской ракетой. И на сей раз обломки самолета находятся не на оккупированной территории, а не земле пусть и дружественного России, но все же независимого государства. И в расследовании непосредственно принимают участие представители Азербайджана и Бразилии. Так что спрятать концы в воду и отрицать очевидное Москве будет куда сложнее.
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