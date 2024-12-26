Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле? Читать новость
111: Они должны были умереть все в Каспии, чтобы скрыть ошибку кадыровских зенитчиков..
а как диспетчер в махачкале связан с кадыровскими зенитчиками? именно он отправил самолет на актау а если он както и связан то почему тогда пилоты дотянули до актау пытаясь посадить самолет? им тогда почему не сказали сесть на воду? темболее есть прецедент в декабре 2009 года самолет в нью йорке посадили на воду после столкновения с птицами а там напомню пилотов судили за то что те приняли решение сесть на воду подвергнув риску пассажиров тут пилоты решили сесть на сушу что лучше? уже никто не узнает не строй теории заговора в такой момент за пол часа невозможно принять решение особенно такое маразматическое самолет если задели то зенитчики даже не знали об этом самолет увели диспетчера
по данным источника в кабмине Азербайджана пилоты запрашивали аварийную посадку , но им не не позволили приземляться ни в одном из российских аэропортов , направив через Каспийское море в направление Актау.При этом уточнили, что системы GPS навигации самолёта были заглушены как и собственно и связь..Российская ракета "земля воздух" взорвалась рядом с воздушным судном, повредив его обшивку и поразив пассажиров и членов экипажа..так что хорошо что самолёт упал в Актау.. если бы в России.. вещдоков не увидели бы как своих ушей.
Подводя итог, очень похоже на то, что, охотясь за БПЛА, российские ПВО дали залп по пассажирскому самолету. «Дезориентированному экипажу рейса, который подвергся обстрелу ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, было рекомендовано совершить посадку в казахстанском городе Актау. Предположительно, эта рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели погибли, а самолет затонул», — пишет AnewZ.Обнародование такой информации до официальных выводов комиссии по расследованию причин катастрофы может свидетельствовать о том, что азербайджанские власти не намерены покрывать виновных. И предпринимают превентивные шаги, допуская, что россияне будут всячески отрицать свою причастность к уничтожению гражданского самолета. Так же, как в случае с рейсом MH17 компании Malaysia Airlines Амстердам—Куала-Лумпур, сбитым, согласно выводам международной следственной группы, российской ракетой. И на сей раз обломки самолета находятся не на оккупированной территории, а не земле пусть и дружественного России, но все же независимого государства. И в расследовании непосредственно принимают участие представители Азербайджана и Бразилии. Так что спрятать концы в воду и отрицать очевидное Москве будет куда сложнее.
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