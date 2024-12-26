Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...

Отправлено: - 23:58

Подводя итог, очень похоже на то, что, охотясь за БПЛА, российские ПВО дали залп по пассажирскому самолету.

«Дезориентированному экипажу рейса, который подвергся обстрелу ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, было рекомендовано совершить посадку в казахстанском городе Актау. Предположительно, эта рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели погибли, а самолет затонул», — пишет AnewZ.Обнародование такой информации до официальных выводов комиссии по расследованию причин катастрофы может свидетельствовать о том, что азербайджанские власти не намерены покрывать виновных. И предпринимают превентивные шаги, допуская, что россияне будут всячески отрицать свою причастность к уничтожению гражданского самолета. Так же, как в случае с рейсом MH17 компании Malaysia Airlines Амстердам—Куала-Лумпур, сбитым, согласно выводам международной следственной группы, российской ракетой. И на сей раз обломки самолета находятся не на оккупированной территории, а не земле пусть и дружественного России, но все же независимого государства. И в расследовании непосредственно принимают участие представители Азербайджана и Бразилии. Так что спрятать концы в воду и отрицать очевидное Москве будет куда сложнее.