Отправлено: - 22:19

Эл-починно:

Книжку дадите почитать?

Эл-починно:

Давайте подождём результатов расследования, а о птичках в другой раз.

Цитата:Вы понимаете наивность своей фразы? Я за свою жизнь не три книги прочитала, а на порядки (на порядки, а не на порядок) больше и где именно узнала те или иные сведения, помню далеко не всегда.Впрочем, могу порекомендовать вам многотомник "Птицы Казахстана", или Кари-Линдала "Птицы над сушей и морем", или двухтомник "Атлас промысловых птиц и зверей СССР", или Акимушкина, или любые издания по орнитологии. Только вы ж читать не будете. И спрашиваете не для этого. Не будете читать. Гуглить привыкли, гуглёжники. Только не понимаете, что нагугленное сквозь мозг проходит, как вода через песок. Ну, не читайте книг, кто ж вас заставляет. Но тогда и не спорьте о предметах, о которых ничего не знаете.Цитата:При чём тут результаты расследования? Наш спор касался лишь способности птиц к высотным полётам. Вы продемонстрировали незнание этой темы вкупе с неукротимым желанием выражать свое экспертное мнение по этому вопросу. Когда вам сказали, в чём вы не правы, вы могли просто сказать: "Да? Не знал" или "Никогда не слышал, буду знать". И это было бы нормально и выглядело бы достойно. Потому что вы вовсе не обязаны знать, на какую высоту могут подниматься птицы. Это нормально.