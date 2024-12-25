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≡ Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50811
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 12:44
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Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау. Это был борт авиакомпании Azerbaijan Airlines. По данным РГП "Казаэронавигация", самолёт объявил аварийную ситуацию из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3803
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 17:26
#15
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Цитата:
111:
Самолет умер, многие люди погибли, а ты им с издевкой вопросики хочешь позадавать?

Изыди!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42723
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 22:28
#16
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Самолет подбили нацисты с Украины?



Неподтвержденная информация.

Тут вот разбор полета


[Исправлено: 111, 25.12.2024 - 23:42]
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2173
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 22:29
#17
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Очередной косяк россиян! В тумане перепутали самолёт с дроном и обстреляли с крупнокалиберных пулемётов, поэтому на обшивке и на горизонтальном и вертикальном оперение в хвостовой части самолёта видны следы огневого воздействия с земли. Азербайджанские эксперты приступили к обследованию самолёта и выявили это. В интернете есть уже видио с места авиакатастрофы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42723
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 01:16
#18
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Еще одна версия


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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2173
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 01:21
#19
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17336
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 08:52
#20
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Очередной косяк россиян! В тумане перепутали самолёт с дроном и обстреляли с крупнокалиберных пулемётов,

Ну что за бред?
Самолёт шел на посадку в Грозном
В этот момент в Грозном отражали атаку Дронов
Люди выживание в самолёте говорят о двух хлопках при посадке после чего самолёт резко набрал высоту
Видимо с самолётом рядом дрон летел его подбили задев самолёт
Диспетчера направили самолёт в более безопасное место в Махачкалу а там самолёт отправила дальше а Актау
Я могу понять диспетчера в Грозном там ситуация опасная для посадки
А Махачкала то что не приняла? Почему отправили еле летящий самолёт через море к нам? Хотели чтобы все утонули?
Лётчики дотянули и сделали все чтобы посадить самолёт
Есть выжившие
А могло не быть
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6480
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 09:52
#21
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Соболезнования родственникам погибших, там вроде один пассажир из Костаная был!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2173
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 12:59
#22
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Цитата:
abaika95:
Есть выжившие А могло не быть


однозначно,переправили самолёт в Актау в надежде что подбитый самолёт упадёт по пути в море и все улики будут похоронены в пучине.но боженька распорядился по своему , хотя рядом было куча аэропортов куда можно было посадить самолёт. Уже известно что при отражении дроновой атаки "Панцирь-С1" был переведён в автоматический режим отражения атаки, а так как самолёт Embraer 190 AHY8243 не отвечал на сигналы системы радиолокационного опознавания "Панцирь-С1" нанёс ракетный удар по пассажирскому самолёту..
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
609
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 22:19
#23
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Цитата:
Эл-починно:
Книжку дадите почитать?

Вы понимаете наивность своей фразы? Я за свою жизнь не три книги прочитала, а на порядки (на порядки, а не на порядок) больше и где именно узнала те или иные сведения, помню далеко не всегда.
Впрочем, могу порекомендовать вам многотомник "Птицы Казахстана", или Кари-Линдала "Птицы над сушей и морем", или двухтомник "Атлас промысловых птиц и зверей СССР", или Акимушкина, или любые издания по орнитологии. Только вы ж читать не будете. И спрашиваете не для этого. Не будете читать. Гуглить привыкли, гуглёжники. Только не понимаете, что нагугленное сквозь мозг проходит, как вода через песок. Ну, не читайте книг, кто ж вас заставляет. Но тогда и не спорьте о предметах, о которых ничего не знаете.

Цитата:
Эл-починно:
Давайте подождём результатов расследования, а о птичках в другой раз.

При чём тут результаты расследования? Наш спор касался лишь способности птиц к высотным полётам. Вы продемонстрировали незнание этой темы вкупе с неукротимым желанием выражать свое экспертное мнение по этому вопросу. Когда вам сказали, в чём вы не правы, вы могли просто сказать: "Да? Не знал" или "Никогда не слышал, буду знать". И это было бы нормально и выглядело бы достойно. Потому что вы вовсе не обязаны знать, на какую высоту могут подниматься птицы. Это нормально.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1333
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 22:35
#24
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Вы с Абайкой вместе курите или порознь? Такую пургу нести на свежую голову мало кому в голову придет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3803
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 22:46
#25
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Цитата:
Елена Пикельная:
При чём тут результаты расследования? Наш спор касался лишь способности птиц к высотным полётам. Вы продемонстрировали незнание этой тем

Уй тю, как на шуточный вопрос про книжку почитать возбудились то.
:lol:
У меня другие вопросы были, с высотой полёта птичек, это вы сами уже начали. Я лишь высказал мнение, что считаю такое не возможным. В чём вероятно ошибался. Но истерик тут по этому поводу закатывать точно не собирался.
За сим с почтением откланиваюсь.
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
259
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 26.12.24 - 22:53
#26
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Цитата:
Эл-починно:
Я лишь высказал мнение


ВЫ правы
утверждение о том, что лебединые стаи фиксировали на высоте 8000 метров, не является правдивым.

Физиологические ограничения: Лебеди, как и другие птицы, имеют воздушные мешки, которые помогают им летать. Однако, на высоте 8000 метров атмосферное давление крайне низкое, что делает невозможным эффективное функционирование легких птицы. Кислородное голодание привело бы к гибели лебедя.

Температура и погодные условия: На такой высоте царит экстремально низкая температура, сильные ветры и разреженный воздух. Лебеди не приспособлены к таким экстремальным условиям и не смогут выжить в них.

Отсутствие растительности и источников пищи: На высоте 8000 метров отсутствуют какие-либо растения или источники воды, которыми могли бы питаться лебеди.

Где могло возникнуть такое утверждение:

Ошибка в измерениях:Возможно, была допущена ошибка при измерении высоты полета птиц.
Путаница с другими летающими объектами: Иногда летящие на большой высоте птицы могут быть спутаны с другими объектами, например, с самолетами.
Вымысел или преувеличение: Такое утверждение могло возникнуть в результате художественного вымысла, преувеличения или недостоверной информации.
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