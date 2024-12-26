Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле? Читать новость
111: Они должны были умереть все в Каспии, чтобы скрыть ошибку кадыровских зенитчиков..
а как диспетчер в махачкале связан с кадыровскими зенитчиками? именно он отправил самолет на актау а если он както и связан то почему тогда пилоты дотянули до актау пытаясь посадить самолет? им тогда почему не сказали сесть на воду? темболее есть прецедент в декабре 2009 года самолет в нью йорке посадили на воду после столкновения с птицами а там напомню пилотов судили за то что те приняли решение сесть на воду подвергнув риску пассажиров тут пилоты решили сесть на сушу что лучше? уже никто не узнает не строй теории заговора в такой момент за пол часа невозможно принять решение особенно такое маразматическое самолет если задели то зенитчики даже не знали об этом самолет увели диспетчера
по данным источника в кабмине Азербайджана пилоты запрашивали аварийную посадку , но им не не позволили приземляться ни в одном из российских аэропортов , направив через Каспийское море в направление Актау.При этом уточнили, что системы GPS навигации самолёта были заглушены как и собственно и связь..Российская ракета "земля воздух" взорвалась рядом с воздушным судном, повредив его обшивку и поразив пассажиров и членов экипажа..так что хорошо что самолёт упал в Актау.. если бы в России.. вещдоков не увидели бы как своих ушей.
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