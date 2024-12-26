Отправлено: - 14:33

abaika95:

Или как это работает

Цитата:Как отсутствие рационального мышления это работает. Когда много за раз это типа ужас-ужас, а когда столько же или больше но в разных местах и не одномоментно это вроде как ничего. Человек очень эмоциональное животное.