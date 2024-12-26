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≡ Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50811
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
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Существует мнение, что наиболее безопасное место в самолете – это хвостовая часть. Именно туда предпочитают бронировать билеты многие путешественники, надеясь повысить свои шансы на выживание в случае аварийной ситуации. Но так ли это на самом деле?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42721
Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...
Отправлено: 26.12.24 - 18:55
#1
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Они должны были умереть все в Каспии, чтобы скрыть ошибку кадыровских зенитчиков..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17336
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 19:16
#2
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Цитата:
111:
Они должны были умереть все в Каспии, чтобы скрыть ошибку кадыровских зенитчиков..


а как диспетчер в махачкале связан с кадыровскими зенитчиками?
именно он отправил самолет на актау
а если он както и связан то почему тогда пилоты дотянули до актау пытаясь посадить самолет?
им тогда почему не сказали сесть на воду?
темболее есть прецедент в декабре 2009 года самолет в нью йорке посадили на воду после столкновения с птицами
а там напомню пилотов судили за то что те приняли решение сесть на воду подвергнув риску пассажиров
тут пилоты решили сесть на сушу
что лучше? уже никто не узнает
не строй теории заговора
в такой момент за пол часа невозможно принять решение особенно такое маразматическое
самолет если задели то зенитчики даже не знали об этом
самолет увели диспетчера
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25759
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 20:42
#3
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Странно, что переговоры до сих пор не обнародованы. Для этого расшифровка черных ящиков не требуется, все записано на стороне диспетчера.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7311
Re: Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете,...
Отправлено: 26.12.24 - 21:06
#4
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На украинских пабликах буквально все кому не лень,начиная от лысого черта,бородавочника и жданова хейтят и юродствуют,мол русские по ошибке приняли самолёт за дрон и расстреляли в воздухе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42721
Действительно ли хвост самое безопасное место в самолете, ответил эксперт
Отправлено: 26.12.24 - 21:09
#5
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
тогда почему не сказали сесть на воду?


При неработающем руле это наверно смерти подобно?
Надо почитать русского патриота файтербомбера, может что прояснит
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