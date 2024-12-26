Отправлено: - 19:16

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Они должны были умереть все в Каспии, чтобы скрыть ошибку кадыровских зенитчиков..

Цитата:а как диспетчер в махачкале связан с кадыровскими зенитчиками?именно он отправил самолет на актауа если он както и связан то почему тогда пилоты дотянули до актау пытаясь посадить самолет?им тогда почему не сказали сесть на воду?темболее есть прецедент в декабре 2009 года самолет в нью йорке посадили на воду после столкновения с птицамиа там напомню пилотов судили за то что те приняли решение сесть на воду подвергнув риску пассажировтут пилоты решили сесть на сушучто лучше? уже никто не узнаетне строй теории заговорав такой момент за пол часа невозможно принять решение особенно такое маразматическоесамолет если задели то зенитчики даже не знали об этомсамолет увели диспетчера