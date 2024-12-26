Отправлено: - 16:57

родом из Шанхая2022:

вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?

Skeptic:

Очень много объема мы берем у "БК-Строй".

Цитата:Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."Цитата:А, что у знаменитого "Соколовстрой" или как правильно оно называется - нету своей базы ?Ведь оно существует ещё с времён когда братья Ким под стол пешком ходили.