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"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50811
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 16:39
Первая очередь завода по производству полистиролбетонных блоков уже запущена. Следующий этап - производство железобетонных изделий. Об этом на брифинге в РСК 25 декабря сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1781
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:39
....в областном центре раздолбали КЖБИ, ЖБИ все имеющиеся заводы, там производили плиты,панели,кирпич всё что требовалось для строительства многоэтажек и сельского хоз. ,всё это построили триклятые коммуняки,ссыльные и депортированные хочу заметить если кто не знает или забыл.....вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
В Рудном был целый трест "Железобетонстройдеталь". Выпускал всё, кроме крупностеновых панелей. От мелких блоков до канализационных труб...
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
"Как писало тогда писало ИА "Город"...
Одно "писало" лишнее.
Одно "писало" лишнее.
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:53
"...также выиграла конкурс..."
выигралО
выигралО
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7145
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:57
Цитата:
Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."
Цитата:
А, что у знаменитого "Соколовстрой" или как правильно оно называется - нету своей базы ?
Ведь оно существует ещё с времён когда братья Ким под стол пешком ходили.
родом из Шанхая2022:
вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?
вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?
Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."
Цитата:
Skeptic:
Очень много объема мы берем у "БК-Строй".
Очень много объема мы берем у "БК-Строй".
А, что у знаменитого "Соколовстрой" или как правильно оно называется - нету своей базы ?
Ведь оно существует ещё с времён когда братья Ким под стол пешком ходили.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 731
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 17:03
Цитата:
Спасибо, исправили
Skeptic:
Спасибо, исправили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7311
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 20:34
Просто удивительно, все распродать за бесценок,разрушить,а потом опять восстанавливать и тратить много денег. Нет хозяина в стране, навести порядок не кому. Создать с нуля,это построить на голой земле,чудовищные ошибки совершают бастыки,простым умом не понять
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 21:02
Цитата:
Своя база есть у домостроительных комбинатов. Завод КПД.
Трестов по Казахстану практически не осталось. Каким чудом руководителям треста "Соколоврудстрой" удалось сохранить свой трест, реорганизовав его - интересная тема для журналистов. Я бы почитал...
В советское время у небольших трестов при строительстве городов при градообразующих предприятиях, удалённых от крупных/областных центров, были свои заводы ЖБИ для изготовления раствора, бетона и простых деталей (плит перекрытия, стеновых блоков...) Но и они много деталей брали на крупных заводах типа КЖБИ.
А в Рудном было несколько сравнительно небольших заводов, изготавливавших ЖБИ для разных строительных организаций.
Их и объединили в трест "Железобетонстройдеталь".
[Исправлено: Skeptic, 26.12.2024 - 22:04]
ACROS:
нету своей базы ?
нету своей базы ?
Своя база есть у домостроительных комбинатов. Завод КПД.
Трестов по Казахстану практически не осталось. Каким чудом руководителям треста "Соколоврудстрой" удалось сохранить свой трест, реорганизовав его - интересная тема для журналистов. Я бы почитал...
В советское время у небольших трестов при строительстве городов при градообразующих предприятиях, удалённых от крупных/областных центров, были свои заводы ЖБИ для изготовления раствора, бетона и простых деталей (плит перекрытия, стеновых блоков...) Но и они много деталей брали на крупных заводах типа КЖБИ.
А в Рудном было несколько сравнительно небольших заводов, изготавливавших ЖБИ для разных строительных организаций.
Их и объединили в трест "Железобетонстройдеталь".
[Исправлено: Skeptic, 26.12.2024 - 22:04]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1781
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 21:06
Цитата:
.....не сможим мы уже спросить у Нурсултана Абишевича почему он отдал на растерзание всю страну....не знаю как Путин его мог поддержать заводы фабрики разрушить,да всю страну растащить тогда в начале 90х про него не слуху не духу не было....может быть Ельцин?
ACROS:
Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."
Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."
.....не сможим мы уже спросить у Нурсултана Абишевича почему он отдал на растерзание всю страну....не знаю как Путин его мог поддержать заводы фабрики разрушить,да всю страну растащить тогда в начале 90х про него не слуху не духу не было....может быть Ельцин?
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