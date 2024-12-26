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≡ "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50811
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 16:39
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Первая очередь завода по производству полистиролбетонных блоков уже запущена. Следующий этап - производство железобетонных изделий. Об этом на брифинге в РСК 25 декабря сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1781
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:39
#1
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....в областном центре раздолбали КЖБИ, ЖБИ все имеющиеся заводы, там производили плиты,панели,кирпич всё что требовалось для строительства многоэтажек и сельского хоз. ,всё это построили триклятые коммуняки,ссыльные и депортированные хочу заметить если кто не знает или забыл.....вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1905
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
#2
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В Рудном был целый трест "Железобетонстройдеталь". Выпускал всё, кроме крупностеновых панелей. От мелких блоков до канализационных труб...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1905
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
#3
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"Как писало тогда писало ИА "Город"...
Одно "писало" лишнее.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1905
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:53
#4
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"...также выиграла конкурс..."
выигралО
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7145
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:57
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?


Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."

Цитата:
Skeptic:
Очень много объема мы берем у "БК-Строй".


А, что у знаменитого "Соколовстрой" или как правильно оно называется - нету своей базы ?
Ведь оно существует ещё с времён когда братья Ким под стол пешком ходили.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
731
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 17:03
#6
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Цитата:
Skeptic:

Спасибо, исправили
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7311
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 20:34
#7
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Просто удивительно, все распродать за бесценок,разрушить,а потом опять восстанавливать и тратить много денег. Нет хозяина в стране, навести порядок не кому. Создать с нуля,это построить на голой земле,чудовищные ошибки совершают бастыки,простым умом не понять
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1905
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 21:02
#8
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Цитата:
ACROS:
нету своей базы ?

Своя база есть у домостроительных комбинатов. Завод КПД.
Трестов по Казахстану практически не осталось. Каким чудом руководителям треста "Соколоврудстрой" удалось сохранить свой трест, реорганизовав его - интересная тема для журналистов. Я бы почитал...
В советское время у небольших трестов при строительстве городов при градообразующих предприятиях, удалённых от крупных/областных центров, были свои заводы ЖБИ для изготовления раствора, бетона и простых деталей (плит перекрытия, стеновых блоков...) Но и они много деталей брали на крупных заводах типа КЖБИ.
А в Рудном было несколько сравнительно небольших заводов, изготавливавших ЖБИ для разных строительных организаций.
Их и объединили в трест "Железобетонстройдеталь".

[Исправлено: Skeptic, 26.12.2024 - 22:04]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1781
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 21:06
#9
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Цитата:
ACROS:
Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."

.....не сможим мы уже спросить у Нурсултана Абишевича почему он отдал на растерзание всю страну....не знаю как Путин его мог поддержать заводы фабрики разрушить,да всю страну растащить тогда в начале 90х про него не слуху не духу не было....может быть Ельцин?
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