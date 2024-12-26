Re: "Я чувствовала себя уродом" - Потерпевшие...

Отправлено: - 20:04

Обвинитель так и сказал, что предлагает признать обоих виновными, то есть состав преступления в их действиях есть, но к уголовной ответственности привлечь суд не может из-за пропуска срока давности привлечения к уголовной ответственности. Материальный вред потерпевшие все равно взыщут по полной, подав гражданский иск, поскольку суд признает обоих виновными, потому что, они своими действиями им причинили вред! Поэтому, суд прекратит производство по уголовному делу лишь за истечением срока давности. Ведь прокурор тоже на этом настаивает! У нас ведь гражданки доверчивые и самонадеянные, считая себя всезнайками, но никто из них не удосужился у подсудимых диплом потребовать и посмотреть, кто он за врач, может патологоанатом, и сертификаты на право проведения операций!