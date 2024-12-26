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≡ "Я чувствовала себя уродом" - Потерпевшие расплакались в прениях по делу о пластических хирургах в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50811
"Я чувствовала себя уродом" - Потерпевшие расплакались в прениях по делу о пластических хирургах в суде Костаная
Отправлено: 26.12.24 - 20:04
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- Все мы, женщины, хотим быть красивыми, хотим обмануть природу. И я не стала исключением, - сообщила одна из потерпевших. - Как я пришла в эту клинику, или точнее сказать, в шарашкину контору, до сих пор сама не понимаю.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
570
Re: "Я чувствовала себя уродом" - Потерпевшие...
Отправлено: 26.12.24 - 20:04
#1
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Обвинитель так и сказал, что предлагает признать обоих виновными, то есть состав преступления в их действиях есть, но к уголовной ответственности привлечь суд не может из-за пропуска срока давности привлечения к уголовной ответственности. Материальный вред потерпевшие все равно взыщут по полной, подав гражданский иск, поскольку суд признает обоих виновными, потому что, они своими действиями им причинили вред! Поэтому, суд прекратит производство по уголовному делу лишь за истечением срока давности. Ведь прокурор тоже на этом настаивает! У нас ведь гражданки доверчивые и самонадеянные, считая себя всезнайками, но никто из них не удосужился у подсудимых диплом потребовать и посмотреть, кто он за врач, может патологоанатом, и сертификаты на право проведения операций!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7311
Re: "Я чувствовала себя уродом" - Потерпевшие...
Отправлено: 26.12.24 - 20:47
#2
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Парни вернувшихся с фронта показывали по ТВ которым действительно требуется пластика лица и тела, а эти с какого фронта вернулись? Видимо деньги девать некуда
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