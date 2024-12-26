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А что будет с памятниками? - Почему в ПДП центральной части Костаная не установлены охранные зоны, разбирались в суде
А что будет с памятниками? - Почему в ПДП центральной части Костаная не установлены охранные зоны, разбирались в суде
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