Отправлено: - 20:32

111:

Я когда захочу узнать о чужом мнении, Ивана или Сакена, я их лично спрошу об этом, зачем мне чье то мнение?

Цитата:Твое мнение тут тоже нафиг не сдалось. Держи его при себе.