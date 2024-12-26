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≡ Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50810
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 26.12.24 - 10:54
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Всего на борту самолета, летевшего из Баку в Грозный, находилось шесть казахстанцев. Как сообщил на брифинге вице-министр Канат Бозумбаев, 4 - это жители Мангистауской области, 1 погибший из Костанайской области и 1 - житель Астаны.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1144
Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау самолете
Отправлено: 26.12.24 - 14:33
#15
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Цитата:
abaika95:
Или как это работает

Как отсутствие рационального мышления это работает. Когда много за раз это типа ужас-ужас, а когда столько же или больше но в разных местах и не одномоментно это вроде как ничего. Человек очень эмоциональное животное.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7145
Re: Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
#16
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Цитата:
ACROS:
С нашей деревни двое там погибли, на СВО


Поправка: - ТРОЕ- один с российской тюрьмы завербовался в ЧВК ещё в 2023 году.
Вагнеровцы сами тело привезли и всё сами организовали: - достойно всё сделали и говорят, не обидели родных материально.

Цитата:
abaika95:
что случилось?



Цитата:
Карачун:
много за раз это типа ужас-ужас,


Цитата://38 тел погибших//


Очевидно в знак солидарности и общего горя с нашими соседями-государствами.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1904
Re: Уроженка Костанайской области погибла в упавшем в Актау...
Отправлено: 26.12.24 - 17:02
#17
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А акимат Костанайской области не был на связи с родными трёх учителей, таких же молодых девушек, погибших недавно в автокатастрофе?
Или "это другое"?
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