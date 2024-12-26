Re: А что будет с памятниками? - Почему в ПДП центральной части...

Отправлено: - 15:37

Байбазарова надо в акимы города,а лучше области. Очень умный и грамотный человек. И за людей,потому-что БЕСПЛАТНО защищает. Но наши подлецы не пустили его даже в депутаты. Неугоден.