НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50810
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 16:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая очередь завода по производству полистиролбетонных блоков уже запущена. Следующий этап - производство железобетонных изделий. Об этом на брифинге в РСК 25 декабря сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1780
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....в областном центре раздолбали КЖБИ, ЖБИ все имеющиеся заводы, там производили плиты,панели,кирпич всё что требовалось для строительства многоэтажек и сельского хоз. ,всё это построили триклятые коммуняки,ссыльные и депортированные хочу заметить если кто не знает или забыл.....вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1904
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном был целый трест "Железобетонстройдеталь". Выпускал всё, кроме крупностеновых панелей. От мелких блоков до канализационных труб...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1904
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Как писало тогда писало ИА "Город"...
Одно "писало" лишнее.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1904
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:53
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...также выиграла конкурс..."
выигралО
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7145
Re: "Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят...
Отправлено: 26.12.24 - 16:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
вопрос возникает зачем всё это надо было крушить?


Спросите у Назарбаева: - он же пишет и везде говорит и даже Путин его поддерживает, мол: "...Назарбаев построил государство Казахстан, с НУЛЯ...."

Цитата:
Skeptic:
Очень много объема мы берем у "БК-Строй".


А, что у знаменитого "Соколовстрой" или как правильно оно называется - нету своей базы ?
Ведь оно существует ещё с времён когда братья Ким под стол пешком ходили.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
731
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
Отправлено: 26.12.24 - 17:03
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

Спасибо, исправили
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS