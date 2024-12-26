Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
"Мы зависим от Костаная" - 2,2 млрд тенге потратят на строительство завода по производству ЖБИ в Рудном
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать