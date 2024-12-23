Отправлено: - 23:35

Добринцофф:

правда и обратно не хотят.

Добринцофф:

,Германия уже не та,экономика стагнирует,заводы закрываются,высокая инфляция,но з\п при этом стоит на месте,назойливые эмигранты со всего мира.

[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 01:07]

Цитата:Вот с этого и нужно начинать, если у кого то что то не сложилось или пошло не так как хотелось, это далеко ещё не факт, чтоЦитата:Для меня лично абсолютно ничего не изменилось, страна живёт, в отпуски летают миллионы.Да проблемы есть, но они решаемы. Те кто работает получает минималку в 12,41 евриков, это даже больше, чем я когда то начинал. И это нормально, особенно если вдвоём работаешь. Но многие этого не ценят, им всё и сразу подавай, дом построить, детей в сад определить. Скромнее жить нужно. Вобщем каждому своё.ПС - и они прекрасно понимают, что такую медицину и уровень жизни, в Казахстане точно не получат, потому и не хотят обратно, плюс дети, уже адаптировались и имеют вполне себе безоблачное будущее.А поплакаться в рубашку и обратно улететь, много не нужно.