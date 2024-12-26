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≡ А что будет с памятниками? - Почему в ПДП центральной части Костаная не установлены охранные зоны, разбирались в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50809
А что будет с памятниками? - Почему в ПДП центральной части Костаная не установлены охранные зоны, разбирались в суде
Отправлено: 26.12.24 - 15:37
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- Однако на практике рядом с памятником культуры - военкоматом по пр. Абая - по ПДП запланировано строительство домов, в том числе в красных линиях застройки. Очевидно, что без помощи акимата это сделать невозможно, - отметил Жаслан БАЙБАЗАРОВ.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1580
Re: А что будет с памятниками? - Почему в ПДП центральной части...
Отправлено: 26.12.24 - 15:37
#1
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Байбазарова надо в акимы города,а лучше области. Очень умный и грамотный человек. И за людей,потому-что БЕСПЛАТНО защищает. Но наши подлецы не пустили его даже в депутаты. Неугоден.
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