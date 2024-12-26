НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 38 из 38«1...363738
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:04
#556
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, тот самый Сизо

Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:06
#557
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: simkst, 26.12.2024 - 14:18]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:09
#558
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:

Ты меня любишь, что обращаешься ко мне так?
Даже Трамп вас хочет таких изгнать с Америки..
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:21
#559
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Фото дна.


На фото изображены люди в защитных костюмах, работающие на загрязненном пляже.

Видимо, это работники, занимающиеся ликвидацией последствий экологической катастрофы, такой как разлив нефти или другого токсичного вещества.
Их защитные костюмы говорят о том, что они подвергаются воздействию опасных условий, требующих соблюдения мер безопасности.

Что они делают?
Судя по обстановке, они убирают загрязнения, собирают отходы или анализируют последствия загрязнения. Это крайне важная, но физически тяжелая и эмоционально сложная работа.

Как можно оценить эту работу и этих людей?

Героизм и самоотверженность: Люди, участвующие в подобных операциях, выполняют важнейшую задачу для защиты окружающей среды, часто рискуя собственным здоровьем.
Необходимость признания: Их труд нередко остается "за кадром", но он жизненно необходим для восстановления экосистемы и предотвращения дальнейших экологических последствий.

Общественное значение: Такие действия помогают привлечь внимание к проблемам загрязнения и важности ответственного отношения к природе.

Эта работа заслуживает глубокого уважения и поддержки как на личном, так и на общественном уровне.

мнение ИИ
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:49
#560
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:

Цитата:
На фото изображены люди в защитных костюм


Ты дальше своего носа хоть раз в жизни что то видел?
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:53
#561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внимательно читай

Это МНЕНИЕ ИИ
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
258
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.24 - 13:54
#562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
Ты дальше своего носа хоть раз в жизни что то видел?


Да у меня Дальнозоркость
Профайл
Страница 38 из 38«1...363738
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS