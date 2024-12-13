simkst: Редакция, а не могли бы вы собрать и выложить инфу о том , какие вопросы рассматривались на сессии городского маслихата в уходящем году 2024 году и кто из депутатов ( с фото ) как голосовал по обсуждаемым вопросам ?
Хорошее предложение. Обсудим. В основном голосуют за поправки в бюджет. Но бывают и более конкретные вопросы.
Эл-починно: Цитата: 111: Ну ты же в стороне не стоишь, всегда мне в личку пишешь о своих деньгах, с какими то матами и оскорблениями Факты предъяви. Не хорошо на людей наговаривать. Да и законодательные последствия может иметь.
Эл-починно: всегда мне в личку пишешь о своих деньгах, с какими то матами
Давай сперва о матах спросим редакцию, удаляли ли они когда либо от тебя маты, которые ты писал открыто на страницах форума? Потом давай откроем личку от ноября прошлого года, остальное жаль потер, в этом году, какие там оскорбления? Про шантаж надеюсь не будем? Не надо подымать то, что ты говорил вчера, тебе самому же будет стыдно.
О, 05.06 2024 нашел мат в личке по отношению ко мне. Я то не стал доносить, но ты доносишь абсолютно любую чушь обо мне. Так что давай думай и досвидания! Редакции не буду скидывать из принципа что я не стукач. Только если будешь сам настаивать и против меня вести интриги в виде новых правил и тд, если личку не покажу..
111: Редакции не буду скидывать из принципа что я не стукач.
В данном случае пользователь попросил проверить на достоверность ваше сообщение. Вы можете подтвердить, что такие сообщения в л/с поступали? Пришлите скрин мне в л/с. Если не подтвердите - удалим ваше сообщение.
111: Про маты подтвердите, были или нет /quote] Мы не можем помнить все причины, из-за которых удаляли сообщения. Так что ответить на этот вопрос не могу. Подтверждение своих слов вы прислали. Поэтому удалять ваш комментарий не буду. За оскорбление в л/с сейчас принимать меры в отношении вашего оппонента тоже не буду - время уже прошло. Сообщать о таком надо в редакцию нужно сразу. Далее выяснение отношений на Форуме прекращайте. Переносите в л/с, но без оскорблений и угроз, пожалуйста.
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