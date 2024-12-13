Отправлено: - 21:05

simkst:

Редакция, а не могли бы вы собрать и выложить инфу о том , какие вопросы рассматривались на сессии городского маслихата в уходящем году 2024 году и кто из депутатов ( с фото ) как голосовал по обсуждаемым вопросам ?

Цитата:Хорошее предложение. Обсудим.В основном голосуют за поправки в бюджет. Но бывают и более конкретные вопросы.