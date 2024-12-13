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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2451
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.24 - 21:05
#6911
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Цитата:
simkst:
Редакция, а не могли бы вы собрать и выложить инфу о том , какие вопросы рассматривались на сессии городского маслихата в уходящем году 2024 году и кто из депутатов ( с фото ) как голосовал по обсуждаемым вопросам ?

Хорошее предложение. Обсудим.
В основном голосуют за поправки в бюджет. Но бывают и более конкретные вопросы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3802
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 00:11
#6912
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Цитата:
Эл-починно: Цитата: 111: Ну ты же в стороне не стоишь, всегда мне в личку пишешь о своих деньгах, с какими то матами и оскорблениями Факты предъяви. Не хорошо на людей наговаривать. Да и законодательные последствия может иметь.

прошу проверить сообщение на достоверность

[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 01:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 12:40
#6913
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Цитата:
Эл-починно:
всегда мне в личку пишешь о своих деньгах, с какими то матами

Давай сперва о матах спросим редакцию, удаляли ли они когда либо от тебя маты, которые ты писал открыто на страницах форума?
Потом давай откроем личку от ноября прошлого года, остальное жаль потер, в этом году, какие там оскорбления?
Про шантаж надеюсь не будем?
Не надо подымать то, что ты говорил вчера, тебе самому же будет стыдно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 12:44
#6914
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О, 05.06 2024 нашел мат в личке по отношению ко мне.
Я то не стал доносить, но ты доносишь абсолютно любую чушь обо мне.
Так что давай думай и досвидания!
Редакции не буду скидывать из принципа что я не стукач.
Только если будешь сам настаивать и против меня вести интриги в виде новых правил и тд, если личку не покажу..

[Исправлено: 111, 26.12.2024 - 13:47]
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2451
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 12:59
#6915
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Цитата:
111:
Редакции не буду скидывать из принципа что я не стукач.

В данном случае пользователь попросил проверить на достоверность ваше сообщение. Вы можете подтвердить, что такие сообщения в л/с поступали? Пришлите скрин мне в л/с.
Если не подтвердите - удалим ваше сообщение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 13:03
#6916
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В данном случае пользователь попросил проверить на достоверность ваше сообщение. Вы

Какое конкретно?
Вы подтвердите для начала что стирали его маты по отношению ко мне?
Сперва про маты давайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 13:04
#6917
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И о чем сообщение, про маты, про оскорбления или про шантаж детьми?
Какое конкретно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 13:05
#6918
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Так выносить его грязь сюда или все таки не надо?
Как сами то думаете?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42717
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 13:07
#6919
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Про маты подтвердите, были или нет.
Потом про маты и остальное типа шантажа на вацап скину, или сюда?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2451
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.12.24 - 13:23
#6920
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111:
Про маты подтвердите, были или нет
/quote]
Мы не можем помнить все причины, из-за которых удаляли сообщения. Так что ответить на этот вопрос не могу.
Подтверждение своих слов вы прислали. Поэтому удалять ваш комментарий не буду.
За оскорбление в л/с сейчас принимать меры в отношении вашего оппонента тоже не буду - время уже прошло. Сообщать о таком надо в редакцию нужно сразу.
Далее выяснение отношений на Форуме прекращайте. Переносите в л/с, но без оскорблений и угроз, пожалуйста.
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